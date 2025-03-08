京東績佳股價仍挫近半成 大行唱好

野村則料京東2025財年全年營收和淨利潤將實現高單位數按年增長，高於市場預估的6%和7%，故維持予「買入」評級，其美股目標價50美元；大和亦將其2025年和2026年每股盈利預測上調7至12%，重申「買入」評級，並將目標價由204元升至216元。

滙豐嗌買 睇226元

滙豐環球研究把京東今、明兩年收入預測上調4%，盈利預測相應上調9至11%；且尚未充分計及人工智能（AI）的長期提升作用，預期未來AI仍可改善京東的物流自動化率，降低長期履約成本，將目標價從207元上調226元，維持「買入」評級，預測今年首季集團收入及盈利將按年增長12%及15%。