京東績佳股價仍挫近半成 大行唱好
京東集團(09618)周四公布上季業績理想，績後多家大行上調其目標價，惟昨日該股收報170.1元，跌4.97%。瑞銀的研究報告指出，京東發展前景樂觀，電子產品和家電銷售強勁增長勢頭料將在2025年延續，預測其2025年收入將按年增長9%，經調整淨利潤率達4.1%，盈利料錄約9%增長，故繼續列為中國互聯網首選股，目標價從250元上調至261元，重申「買入」評級，今、明兩年每股盈利預測上調45%。
野村則料京東2025財年全年營收和淨利潤將實現高單位數按年增長，高於市場預估的6%和7%，故維持予「買入」評級，其美股目標價50美元；大和亦將其2025年和2026年每股盈利預測上調7至12%，重申「買入」評級，並將目標價由204元升至216元。
滙豐嗌買 睇226元
滙豐環球研究把京東今、明兩年收入預測上調4%，盈利預測相應上調9至11%；且尚未充分計及人工智能（AI）的長期提升作用，預期未來AI仍可改善京東的物流自動化率，降低長期履約成本，將目標價從207元上調226元，維持「買入」評級，預測今年首季集團收入及盈利將按年增長12%及15%。
同系的京東健康(06618)方面，高盛認為，京東健康沒有宣布派息或股份回購計劃會令市場失望，基於公司已積累大量現金，淨現金接近600億元人民幣，為市值四成以上，且管理層今年盈利指引亦保守，故予其「買入」評級，目標價33.5元。滙豐環球研究則將其評級由「買入」降至「持有」，目標價則由33元升至43元。該股昨日收報35.75元，跌12.37%。
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