中國外儲增182億美元 連續4個月買金

中國外匯儲備連升兩個月。中國人民銀行昨日公布，截至2月底外匯儲備有32,272億美元，按月增加182億美元，同時連續4個月增持黃金，按月多16萬安士，期內，黃金儲備增至7,361萬安士，而對應的美元價值按月升21.09億美元，至2,086.43億美元。

國際信貸評級機構惠譽最新表示，隨着中央日前宣布推出財政刺激措施，或有助於提振經濟增長前景，惟由於消費措施力度仍相對溫和，政策依舊側重於供給端，預算赤字擴大也表明未來政府債務或繼續攀升。

花旗調高華GDP預測 該機構又稱，根據已公布的政府預算和正在進行的「債務置換」計劃，今年內地債務佔國內生產總值（GDP）比重可能接近70%。

不過，花旗預期，中國今、明兩年的實質和名義增長均會觸底反彈，將今年中國實質經濟增速的預估由4.2%上調至4.7%，明年則由4.1%調升至4.8%。該行形容，今年內地經濟可能是「轉折之年」，房地產市場低迷料走到最後一段路程，惟關稅衝擊是痛症問題，並料今年下半年工業生產者出廠價格指數（PPI）負值可能收窄至零附近，再在明年轉正。

另一投行瑞銀則將關稅對A股影響作出分析，指影響較低，並料每加10%關稅幅度將影響A股表現1%，情況可控。就板塊來看，對非金融板塊的利潤影響為2%，金融板塊則無影響。該行中國股票策略分析師孟磊又稱，看到近期外資有加倉中國股市，料滬深300指數今年應有6%的盈利增長空間，同時由於估值較低，年內回報有望超過6%。

人行全周收水8813億 滬深300指數、滬綜指和深成指昨日均反覆偏軟。以「大價股」為主的滬深300指數收跌12點或0.31%，報3,944點，滬綜指收報3,372點，跌8點或0.25%，深成指跌55點或0.5%，報10,843點，兩市總成交有1.81萬億元（人民幣‧下同）。全周累計滬深300指數和滬綜指升逾1%，深成指升幅達2%。

人行公布，昨日以固定利率、數量招標方式開展1,850億元的7天期逆回購操作，利率維持1.5厘，公開市場屬連續5日淨回籠，昨規模有995億元，全周累計淨回籠8,813億元。