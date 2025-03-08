內地外貿失速 進口意外勁縮

首兩月出口僅升2.3% 特擬對華船舶徵費添憂 內地廠商去年末季趕在美國總統特朗普就任前把貨品出口到美國，造就一波亮麗的出口數據，但似乎已告一段落。海關總署公布，以美元計，內地今年首兩個月出口貨值按年增長僅2.3%，增幅遠遜市場預期的5%或上季的10.5%。正當出口降溫勢拖內地經濟後腿，消息指，特朗普正起草行政命令向中國船隻「開刀」，圖進一步推進與中國脫鈎！

商務部長王文濤周四以「西方不亮東方亮，北方不亮南方亮」形容中國近年擴大與全球南方國家的外貿。內地首兩個月對東盟國家的出口貨值按年增長5.7%，為整體出口增長率貢獻0.89個百分點，遠超美國（0.32個百分點）。

趕出貨完結 輸美增幅降 可是應該為首度單獨列出的「共建『一帶一路』國家」，首兩個月對其出口按年僅升1.3%。以人民幣計價的對俄羅斯進出口總額亦按年倒退5.9%，增速不但遠遜2022年和2023年的分別30%以上，也不及去年的3%。

不過，更大的問題恐怕在於美國，其轉弱與整體同步。上月對美出口按年升幅僅2.3%，反觀去年末季增幅達10.5%，其中去年12月更飆15.6%。日資投行野村相信最新出口數據失色，跟提前出貨潮告一段落有關。此外，對歐盟出口增速亦放緩至0.6%。

另外，首兩個月進口以美元計按年跌8.4%，跟市場預期增1%相反，為2023年7月後最大跌幅。不少分析指向「內需弱」，但由於進口減幅（金額）55%來自原油、農產品、鐵礦砂及其精礦，所以有經濟學家不排除去年中國採購多了大宗商品，現調整掃貨節奏。

民企貨品輸出總值佔64% 大新金融首席經濟及策略師溫嘉煒預期，內地今年出口增長維持低單位數，進口則有望在中央刺激內需下逐步回穩。然而，巴克萊擔心，特朗普上場後累計提高對華關稅20個百分點，對本已疲弱的就業市場雪上加霜，繼續拖累消費，事關2019至2022年全國就業職位兩成以上與出口相關。

海關總署稱，以人民幣計，首兩個月民企出口貨值佔整體64.2%，按年卻僅增1.6%，亦遠遜較上季10%以上。

中遠馬士基長榮恐被劏 野村首席中國經濟學家陸挺直言，市場仍低估特朗普重塑對華經貿的決心，未來幾個月更激進的措施將成為焦點。

果然，消息指，美國貿易代表辦公室上月獻計，揚言對停泊美國港口的中國建造貨船收取最多150萬美元後，特朗普正起草行政命令，「不論貨船是否在中華人民共和國建造或註冊，只要其所屬船隊有在中華人民共和國建造或註冊的貨船」，進入美國港口就得交錢（暫時未知多少），並指示各部門要求盟國跟風，否則會被反制。按美國政府近年「往績」，屆時本港註冊船隻恐難逃一劫。

現時貨船過半在中國建造，一旦實施，不但是中遠，馬士基、長榮、地中海航運（MSC）等非內地航運公司統統都會被「劏」。MSC本周說過屆時船隊會減少赴美。至於法國達飛海運（CMA CGM）則向特朗普「交投名狀」，擬4年內將美國註冊船隊擴充兩倍至30艘，並豪擲200億美元在美國投資海運基建、港口和碼頭。

中國出口貨值按年增長急降溫 內地首兩個月進口結構