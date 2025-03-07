科創角力爭資本 中美差距在縮小

中美科技戰如火如荼，人工智能（AI）一役，中國初創發布DeepSeek大語言模型成功將中國推上快車道，中國科企也乘着大好形勢，連環推出新研發產品，成功爭奪全球科技及資本視線，也令中美競爭的差距收窄。事實上，搞科創須投入大量金錢，故須有資本市場發展配合。與估值高處不勝寒的美股相比，中國資本市場估值相對吸引，且流動性持續改善，大牛市才剛起步，在身處的這場資本爭奪戰中，正處於較有利位置。

繼DeepSeek推出後，一如所料，有更多大語言模型陸續登場，各大大小小的中國科企積極推出新的AI大模型，顯示出能與美國同業比併的科創產品，讓世界耳目一新，也進一步說明科技領域不再是美國獨領風騷，中國正迎難而上，並佔重要席位。

過去兩年，美國OpenAI推出生成式人工智能ChatGPT以來，特點是非對外開源、高成本，且要用高端晶片，有一定的入場門檻，只是全球市場獨有，沒有比較，估值高企都有人追。可中國自DeepSeek面世，走的是性價比高且對外開源的模式，讓世界其他同業都可受惠，共同分享、共謀發展，與美國凡事強調「獨贏」的取態截然不同，也成為支持中國初創公司在AI領域在國際市場搶灘的重要原因。

這些年美國一直限制供應高端晶片予中國，目的是要阻止中國科技發展，可如今看來成效不彰。那問題來了，中美AI在走不同方向，初步結果顯示，中國的開源模式更有市場，更低門檻及更低成本，吸引全球科企和資本關注，雖則不能說立即可奪冠，但某程度已削弱美國在AI研發領域的全球領導地位，那美國科企應如何調整戰略，追回失地？若要改變模式、降低身段去競爭，變相向世界說明，美國科技備受挑戰，那是否意味美國科企與整體美股，將無可避免要來一次大調整。

要知道，歷史上的產業革命，都有着原有超級企業的傳統勢力式微，而新興企業快速崛起的特點，反正在創新生產力的路上，學無前後，達者為先。在這場核心是智能化、被喻為是全球第四次工業革命的科技戰，中國起步雖落後於美國，但產業創造能力卻不輸蝕，更重要是中國擁有龐大的內需市場，有健全和高效的體制優勢，有最好的實驗場和銷售市場支持。即使美國要開徵多少新關稅，也改變不了中國科技發展步伐，這是為何美國向中國開打科技戰至今，黑名單、制裁、聯盟圍堵，招數層出不窮，卻未能將中國壓下去。如今更被中國的初創業界搶盡風頭，不僅令美國科技業感到壓力，資本分流效應，也令美股投資者愈感不安。

中國能否再下一城，就要看救市措施力度，能否加速化解內部危機，並真正放手讓民企發展，以切實撬動內部需求，配合中國資本市場發展，讓中國成為全球智能化最大的實驗場與銷售市場，並有能力輸出技術為服務出口創造新產值，為中國經濟開新局，也藉此增加與美博弈的籌碼。