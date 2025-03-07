股市估市：中港股隨AI產業起舞

自DeepSeek人工智能（AI）開源模型推出以來，證明優化模型演算法可彌補硬件資源不足問題，讓投資焦點從硬件設備轉向軟件應用，而中美兩國在科技競爭的角力也愈見激烈，相信人形機械人將成為下一個中美角力的焦點。

深度求索、宇樹科技等內地科技企業已成為中國科技圈的新寵兒，成功振奮科技內地自主化的信心，更讓全球對中資科企自主研發的能力看高一線，因此推動資金流往估值處於相對低位的港股及內地股市，尤其是AI相關受惠股及科網股份。

今年內地兩會繼續專注提振經濟及民生消費，政府工作報告並宣布2025年重要經濟目標，包括國內生產總值（GDP）增長5%左右、失業率5.5%、城鎮新增就業逾1,200萬人、居民消費價格指數升幅2%左右、財政赤字率4%左右。另外，在政府工作報告中，也提及AI、6G、智能機械人等，明確凸顯推動經濟轉型的目標。至於穩定房地產市場及股票市場，亦是政策重心。

另一方面，特朗普的關稅政策讓市場不明朗情緒升溫。由於特朗普政府是屬於「親商」的政府，對美國利益相信仍放在首要考慮，故對美國而言是利多於弊，加上企業在本土的投資預期會增加，將帶動美國經濟持續表現強健。

華創科企業獲外資追捧 投資者可繼續關注未來3大增長型題材，一是AI市場潛力達數萬億美元，對多個產業帶來連動性影響；二是隨着人口老化趨勢與AI推動，醫療保健創新將成為未來10年的投資焦點；最後，特朗普的「美國優先」政策也將加速製造業回流美國本地。

美國科技股正經歷短線調整，可被視為估值偏高的良性回調，趁機會在近期修正時採取定期定額增加部署。此外，部分資金已在擴散投資，開始布局科技以外產業，甚至尋找中港市場的投資機會，明顯地外資已持續加碼中港股市，除估值偏低因素外，創科企業已成為外資關注焦點，相信未來他們會更傾向投資於估值便宜及具增長潛力的中資創科企業。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊