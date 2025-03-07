YOHO WEST PARKSIDE連環加推 周日開售172伙

雷霆（左）稱，YOHO WEST PARKSIDE次輪銷售將於周六截票。右為胡致遠。

他續指，股市暢旺，財富效應下，料可全面帶動樓市。最新加推的價單3號提供118伙，連回贈計折實平均呎價約11,765元。價單4號涉及53伙，折實平均呎價約12,079元。

SIERRA SEA料短期批預售 新地代理總經理胡致遠表示，次輪出售單位屬原價加推，實用面積281至679方呎，折實價298.8萬至約1,075.4萬元，呎價約9,671至15,858元。入場戶為第1B座5樓B5室，實用面積288方呎一房戶，呎價約10,375元。

同系的西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA，部署下月推售。新地代理執行董事陳漢麟稱，該盤銷售籌備工作已進入最後階段，預期項目短期內可批預售文件。他稱，集團重視可持續發展概念，西沙綜合發展項目特別保留一幅約3萬方呎的樹林，進行原生樹木移植及原地保育措施。

該公司的北角海璇II，昨日招標售出兩伙，單日吸金逾1.02億元。項目第1座16樓A室，實用面積1,484方呎四房戶，連一個車位以6,277.32萬元成交，呎價為42,300元。