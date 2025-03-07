YOHO WEST PARKSIDE連環加推 周日開售172伙
新盤迅速加推以趕及周末開售。新鴻基地產(00016)的天水圍YOHO WEST PARKSIDE，日前首輪沽清119伙價單單位，套現逾6億元後，急不及待當晚連環加推兩張價單共171伙。新地副董事總經理雷霆稱，項目首輪銷情熾熱，有大批向隅客，已安排周日次輪開賣172伙，折實平均呎價約11,671元。
他續指，股市暢旺，財富效應下，料可全面帶動樓市。最新加推的價單3號提供118伙，連回贈計折實平均呎價約11,765元。價單4號涉及53伙，折實平均呎價約12,079元。
SIERRA SEA料短期批預售
新地代理總經理胡致遠表示，次輪出售單位屬原價加推，實用面積281至679方呎，折實價298.8萬至約1,075.4萬元，呎價約9,671至15,858元。入場戶為第1B座5樓B5室，實用面積288方呎一房戶，呎價約10,375元。
同系的西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA，部署下月推售。新地代理執行董事陳漢麟稱，該盤銷售籌備工作已進入最後階段，預期項目短期內可批預售文件。他稱，集團重視可持續發展概念，西沙綜合發展項目特別保留一幅約3萬方呎的樹林，進行原生樹木移植及原地保育措施。
該公司的北角海璇II，昨日招標售出兩伙，單日吸金逾1.02億元。項目第1座16樓A室，實用面積1,484方呎四房戶，連一個車位以6,277.32萬元成交，呎價為42,300元。
此外，新世界發展(00017)旗下九龍塘玫瑰苑重建項目昨正式動工，主打三房至四房戶，提供逾110伙，另設地庫停車場。
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/產經/odn-20250307-0307_00204_081/YOHO-WEST-PARKSIDE連環加推--周日開售172伙
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：