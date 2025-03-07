大埔新盤平過二手12%

上然1期首批逾半4球有找 開放式低至88萬 新界區細價盤爆發混戰。萬科香港旗下大埔上然第1期，昨日公布首張價單，提供81伙，折實平均呎價約11,036元，較同區新進二手屋苑平約12%，逾半單位折實價低於400萬元，可受惠100元印花稅新措施。發展商同時以「1家1」作招徠，三房戶及四房戶買家可獲額外折扣，享低至88萬元同時購入開放式戶。

萬科香港董事總經理周銘禧表示，首批單位涵蓋8伙開放式戶、30伙一房戶、35伙兩房戶、6伙三房戶及兩伙四房單位。定價參考東鐵沿線大型屋苑及市況釐定，並形容為「上然起動價」，稍後加推單位有提價空間。

價單主要設5項付款方法，100天即供享最高16%折扣，折實價238萬至1,014.2萬元，呎價約9,193至12,568元。該公司市場營銷與客戶關係部主管劉淑貞指，考慮到分支家庭的需求，特別推出「1家1計劃」，購買三房及四房戶的買家，若同時加購指定開放式戶，分別可享140萬及150萬元折扣。

海盈山推新價單 涉45伙 以入場單位2座2樓B7室為例，實用面積248方呎，折實價為238萬元，若減去150萬元折扣後售價可低至88萬元，折實呎價約3,548元。一房戶折實價由299.9萬元起，兩房入場費則為399.9萬元。參考同區樓齡逾4年的天鑽，現時二手平均呎價約12,585元。

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，加推單位以兩房戶為主，折實價約1,038.3萬元起。項目將於下周一發售105伙。