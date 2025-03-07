租務市況：MONACO一房月租兩萬獲承接

租務交投帶動各區租金持續向上，啟德二手屋苑一房單位，近日成交月租已達兩萬元水平，為區內MONACO同戶型單位，以每方呎租約56.7元。

中原施蒂文表示，上述為2A座高層F室，實用面積約353方呎，原先叫租約2.05萬元放盤，僅減價500元即獲承租。業主於2024年12月以708萬元購入，持貨約3個月即享約3.4厘租金回報。

他指，2月份啟德二手屋苑共錄約106宗租賃成交，3月暫錄約10宗，租盤被急速消化，推動租金上揚，以區內一房單位月租為例，年初成交僅約1.7萬至1.8萬元，現時已升至約1.9萬至兩萬元。

內地客每呎$26租邁亞美海灣 市區租盤受追捧。中原陳凱超稱，筲箕灣ISLAND RESIDENCE高層G室，實用面積約543方呎，兩房間隔，月租叫價2.75萬元，放盤不足一個月，即以2.6萬元租出，呎租約47.9元，新租客為專業人士。

內地客需求推動租市。祥益盤嘉茵指，屯門邁亞美海灣2座高層F室，實用面積約442方呎，兩房間隔，內地家長為方便子女在港升學，減租1,000元，以月租1.15萬元租入，呎租約26元。