二手樓揸10載照蝕

迎海‧星灣御673萬沽 形薈8年輸120萬 二手樓價連跌數年，近月出現「長揸都輸」情形，磚頭不再保值。馬鞍山迎海‧星灣御兩房單位，減價至673萬元沽出，跌穿逾10年前的一手購入價，帳面貶值約4萬元。港島樓價時光倒流，筲箕灣形薈兩房單位，一手原業主持貨逾8年賣樓，降價至815萬元才有承接，期內帳面虧蝕120.5萬元。

世紀21奇豐胡國強表示，上述迎海‧星灣御23座中層E室，實用面積約498方呎，市場放盤約兩個月，叫價698萬元，累減25萬元沽出，呎價約13,514元。原業主於2014年11月以677萬元一手購入，期內帳面跌價約0.6%。

過往港島住宅樓價都獲看高一線，近日做價隨大市尋底。美聯鄭琨指，形薈2座高層F室，實用面積約466方呎，早前曾叫價約830萬元放售，議價後減價15萬元售出，呎價約17,489元。原業主於2016年10月以約935.5萬元一手購入，期內物業貶值約12.9%。

比墅17年貶值25% 北都未來發展消息，未能推動區內樓價回升。該行吳偉文稱，上水御皇庭1座低層三房單位，實用面積約548方呎，叫價560萬元放售，新買家議價30萬元，終以530萬元購入，呎價約9,672元。原業主於2017年以636萬元買入單位，持貨逾7年帳面虧損約106萬元。

沒有受惠降低印花稅措施的新界洋房豪宅，跌勢更為明顯。市場消息透露，大埔比華利山別墅萊茵道雙號屋，實用面積約1,606方呎，市傳剛以約1,250萬元轉手，呎價僅約7,783元。原業主早於2007年一手購入，持貨超過17年，帳面蝕約430萬元，貶值約25.6%。成交呎價貼近新界第二市場居屋水平。

元朗月內3宗短炒 相反，自從去年政府撤辣後，二手市場再起炒風，繼日前元朗益輝大廈低層單位賣298萬元，約9個月樓價帳面炒高約21.1%後。中原王勤學表示，同區再錄至少兩宗短炒獲利轉讓，蝶翠峰7座高層G室三房戶，原業主於今年1月以470萬元買入，即叫價518萬元放盤，最新以499.5萬元沽出，呎價約8,763元，持貨僅約兩個月帳賺29.5萬元。

該行林頌宜指，同區新元朗中心4座低層G室兩房戶，減價22萬元，區內業主增持一個單位自用，以528萬元成交，呎價約11,330元，單位約7個月帳面升值約60萬元。

長線持貨業主蝕讓個案