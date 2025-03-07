簡訊一覽
●中化化肥(00297)於2月28日再被Nutrien Ltd.在場內減持2,000萬股，每股均價1.0509元，自去年10月開始減持以來，其持股量已由當時的22.01%，降至最新僅12.83%。
●宏信建發(09930)截至去年底止年度純利8.96億元人民幣，按年跌6.86%；末期息每股4.5港仙。
●亞洲金融(00662)預期截至去年底止年度純利按年將增長超過70%，2023年度賺約3.46億元。
●恒生指數公司宣布，與全球基準指數平台Wilshire Indexes攜手推出恒生富威東盟指數，該指數追蹤超過300家於東盟5國註冊和上市的主要公司，覆蓋成熟市場（新加坡）約98%的總市值，以及各新興市場（泰、印、馬、菲）93%的總市值。
●羅兵咸永道於西班牙巴塞隆拿舉行的流動通訊世界大會上發布《2024-2028年全球電訊行業展望》報告，預計到2028年，全球電訊行業收入的複合年增長率將為2.9%，低於通脹率，屆時有望實現2,000億美元的增量收入增長。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：