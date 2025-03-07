●恒生指數公司宣布，與全球基準指數平台Wilshire Indexes攜手推出恒生富威東盟指數，該指數追蹤超過300家於東盟5國註冊和上市的主要公司，覆蓋成熟市場（新加坡）約98%的總市值，以及各新興市場（泰、印、馬、菲）93%的總市值。

●羅兵咸永道於西班牙巴塞隆拿舉行的流動通訊世界大會上發布《2024-2028年全球電訊行業展望》報告，預計到2028年，全球電訊行業收入的複合年增長率將為2.9%，低於通脹率，屆時有望實現2,000億美元的增量收入增長。