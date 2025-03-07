股壇MasterMind：恒指下站睇二萬五 科技股待回調買
港股昨承接上日升勢，收市漲775點，重上兩萬四點關，下站目標有多高？科技股成為升市火車頭，還有值博空間？另外，投行摩根大通維持滙豐控股(00005)「買入」評級，目標價108元，股份重返紅底指日可待？
凱基亞洲投資策略部主管溫傑（Kenny）指，多個利好消息令大市向上，包括市場憧憬會有更多刺激經濟政策出台，加上關稅戰似乎「有得傾」，而阿里巴巴(09988)開源全新推理模型、內地人工智能（AI）代理「Manus」面世，以及蘋果公司（Apple Inc.）發布Mac Studio均令投資者焦點重回科技股，領漲大市。他指，從技術角度分析，恒指下站有機會上試25,050點，暫時可先關注24,000點心理關口，萬一失守或要回補裂口，下試23,600點。
港交所可捕捉大市升勢
至於滙控可否重上紅底股，溫傑指，其業績勝預期，市帳率料可升至1.2、1.3倍，若以此計算，合理股價可達96元，若大市氣氛向好，資金願意流入傳統板塊，推升滙控至紅底股也不奇。
想聽溫傑更詳細分析，可以掃二維碼觀看「股壇MasterMind」的節目片段。
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/產經/odn-20250307-0307_00202_064/股壇MasterMind：恒指下站睇二萬五--科技股待回調買
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：