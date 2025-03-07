產經

股壇MasterMind：恒指下站睇二萬五 科技股待回調買
港股昨承接上日升勢，收市漲775點，重上兩萬四點關，下站目標有多高？科技股成為升市火車頭，還有值博空間？另外，投行摩根大通維持滙豐控股(00005)「買入」評級，目標價108元，股份重返紅底指日可待？
凱基亞洲投資策略部主管溫傑（Kenny）指，多個利好消息令大市向上，包括市場憧憬會有更多刺激經濟政策出台，加上關稅戰似乎「有得傾」，而阿里巴巴(09988)開源全新推理模型、內地人工智能（AI）代理「Manus」面世，以及蘋果公司（Apple Inc.）發布Mac Studio均令投資者焦點重回科技股，領漲大市。他指，從技術角度分析，恒指下站有機會上試25,050點，暫時可先關注24,000點心理關口，萬一失守或要回補裂口，下試23,600點。
港交所可捕捉大市升勢
溫傑認為，目前若要部署科技股，需待回調才買入。他指阿里近期已拉升不少，再大幅跑贏大市難度高，但中長線仍有增長空間，關鍵是說服市場AI能帶動公司盈利提升。至於騰訊控股(00700)，溫對其業績有信心，但亦宜待回吐再部署。除了科技股外，溫傑亦認為可吼傳統股，在業績及政策支撐下，有追落後空間，包括可考慮買入香港交易所(00388)，捕捉大市升勢。
至於滙控可否重上紅底股，溫傑指，其業績勝預期，市帳率料可升至1.2、1.3倍，若以此計算，合理股價可達96元，若大市氣氛向好，資金願意流入傳統板塊，推升滙控至紅底股也不奇。
想聽溫傑更詳細分析，可以掃二維碼觀看「股壇MasterMind」的節目片段。
「東網Money18」fb專頁：有討論、有分析，齊來FUN享，贏盡●你Like
Money18更多 即時港股指數資訊
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者