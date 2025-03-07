大行估量子技術結合AI 影響生科金融業

量子運算技術在快速解決複雜問題上具有巨大潛力，能夠協助處理人工智能（AI）、區塊鏈、網絡安全等新興技術面臨的挑戰，自然會列入國家發展戰略計劃。美國國會議員提出一項法案，針對量子科技授權27億美元聯邦資金，摩根士丹利分析師Joseph Moore於報告提到，市場對量子計算與AI的結合充滿期待，儘管前景還有不確定性，但投資者深信量子技術能參與2026年底前規模達到2,000億美元的AI市場。

慎防股價急飆後大跌 市場研究機構Bespoke則指，近期量子概念股因新出台的量子晶片而躍升，但這並非首次的飆漲行情，RGTI、QUBT曾在新冠疫情期間，因貨幣刺激方案、特殊目的收購公司（SPAC）熱潮及迷因股狂熱等因素，股價飆升後大跌。Bespoke提醒，投資者「害怕錯過行情」的心態，促使牛市期間的投機性股份短暫抽高，偏偏最終常以崩潰收場，量子運算股先前已發生過類似情況，投資者務必謹慎行事。

科企巨頭料短期難應用 麥肯錫料，化工、生命科學、金融和移動這4個行業可能最早受量子計算影響，到2035年這些行業收益可達兩萬億美元。

談到量子電腦的發展，兩家大型科企巨頭舵手對其前景大潑冷水。英偉達行政總裁黃仁勳預測，要讓「有用的量子電腦」上市可能需要15至30年。

Facebook母公司Meta行政總裁朱克伯格也警告，能夠執行量子運算的電腦還得等待好幾年才會出現，承認自己不是量子運算領域專家，但認為距離非常實用的量子電腦「還有頗長的路要走」。

就此，D-Wave總裁Alan Baratz接受訪問時，駁斥了該技術實際應用還很遙遠的觀點，並指目前客戶正在使用公司的量子電腦來支援他們的業務營運，且已經證明量子電腦在幾分鐘內解決物料模擬領域重要問題的能力。對於有人將量子計算股票的升勢與1990年代科網泡沫比較，Baratz強調量子技術在今天真實存在，相信隨着時間推移，它的價值將愈來愈高。