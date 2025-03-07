理財Campus：量子科技勢掀投資新熱潮

Rigetti Computing以開發量子處理器和雲端服務而聞名。

助解決AI算力能耗挑戰 個別美股逾一年飆7倍 人工智能（AI）近兩年暴風式成長，為人類帶來革命性的改變，涉足相關領域的科技股成為股場大贏家。隨着AI應用的計算需求與能源消耗攀升，被視為解決這些挑戰的關鍵工具——量子科技關注度急劇升溫，未來極大可能引領熱潮，成為繼AI後下一個投資主題。

美國科網巨企去年底發布算力驚人的量子晶片「Willow」，只需短短5分鐘，便能解決世上最快的超級電腦也要10億年才能解決的難題，引爆美國量子運算概念股，有相關個股逾一年大漲超過7倍。投資者若希望捉緊這場量子革命的機遇，不妨多加留意有關概念股，但須注意，量子計算技術仍處於初期階段，市場尚欠成熟，投資風險相對較高，入市前宜衡量風險。

Quantum Computing奪NASA合約 股價回調 量子光學技術公司Quantum Computing（QUBT）專注於為量子電腦提供軟體工具和應用程式。該公司利用非線性量子光學為高性能計算應用提供量子產品。月前，Quantum Computing獲美國太空總署（NASA）戈達德太空飛行中心授予主要合約，該合約將應用Dirac-3來解決具有挑戰性的相位展開問題，以優化重建影像，並從雷達產生的干涉資料中提取資訊。

自去年以來截至周三收市止，QUBT股價累升4.78倍，去年12月18日見27.15美元新高。但踏入2025年，有企業巨頭發表言論，提醒投資者該領域的商業化進展遠未成熟，量子電腦概念股急速降溫，導致QUBT今年以來回調超過六成。

Rigetti Computing量子計算界英偉達 Rigetti Computing（RGTI）被譽為量子計算界的英偉達，以開發量子處理器和雲端服務而聞名，成立於2013年，是專注於量子運算的新創公司。該企打造了Forest雲端平台，能讓量子運算變得更易於接入。

該企去年底推出84量子位元Ankaa-3系統，是最新的旗艦量子計算機，重新設計的硬體可實現卓越的性能。該系統實現了顯著的保真度里程碑，兩個量子比特門的中位數保真度為99.5%，且iSWAP門的誤差率降低。Ankaa-3可以通過Rigetti的量子雲服務獲得，並計劃在2025年初集成到亞馬遜Braket和微軟Azure當中，支持快速門時間的先進算法研究。

截至周三收市，RGTI股價自2024年以來累計上漲逾7.34倍。

D-Wave Quantum獲國防部採購認證 量子領域先鋒D-Wave Quantum Inc（QBTS）從事量子計算系統、軟件和服務的開發和交付量子計算，該企利用量子退火演算法，在目標函式擁有多組候選解答的情況下，找到全域最優解，產品包括The Advantage等。

此外，D-Wave還獲得了美國國防部的採購認證，進一步增強了其在政府和企業領域的市場前景，尤其是在高價值應用領域。去年以來截至周三收市，股價累升5.36倍。