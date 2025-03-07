港女投資偏好低風險 愛揸現金做定存

女性於財務管理上面對不同的挑戰。富達國際亞太區投資者調查顯示，面對外部環境的不確定性，香港女性投資偏向更保守，香港男性則偏向把握機會更進取投資；而香港女性考慮減少投資的主因，為市場波動而缺乏信心或對投資決策沒有信心。

40%已規劃退休 調查指出，在所持有的金融產品中，股票最受香港女性歡迎，惟在整體資產配置上仍偏好低風險選擇。按資產配置分布，3大最高比例為現金（26%）、定期存款（22%）及股票（19%）。此外，大部分香港女性投資追求長期資產累積（56%），其次為創造定期收入（26%）。這情況與香港男性相若，而表示追求長期資產累積（65%）的男性比例更高。

針對香港女性在投資及財務目標，調查指43%香港女性主要投資年期為5年以上，並有40%香港女性已開始退休規劃，此兩項數據均領先其他亞太區女性比例。但香港女性偏向增加儲蓄多於投資或退休金供款，反映錯失累積資產機會，因為長期持續投資對累積資產尤其重要。

逾半擔心醫療費 女性普遍比男性更長壽。調查發現香港女性期望於62歲退休，較男性更早，並期望退休後每月擁有目前收入67%的使費，相等於24,235元，以支付日常開支（78%）、緊急醫療費用（68%）以及休閒和旅行費用（64%）。然而，逾半香港女性憂慮無法負擔醫療費用（51%）、整個退休生活（47%）或應對長遠通脹（46%）。

調查又顯示，面對潛在退休收入短缺，香港女性考慮減少開支（42%）、透過持續投資（41%）及做兼職（41%）等方式增加收入。64%女性視每月擁有穩定收入為退休後投資的首要目標，但僅35%考慮增加目前的儲蓄計劃以應對未來退休需求。

富達國際香港退休金及個人投資業務總監暨香港地區執行總監陳宇昕表示，女性愈早開始其投資旅程，愈有助達到長線資產累積，除了增加儲蓄外，女性可更主動透過投資，以建立更穩健的財務未來。