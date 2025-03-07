海港企業上年虧損收窄至7000萬

撇除投資物業重估虧損，去年度基礎淨盈利8,300萬元，前年度則虧損兩億元；扭虧為盈主要由於發展物業應佔減值撥備減少65.99%至近2.37億元。

酒店生意跌8% 投資物業收入減 去年海港旗下酒店收入下跌8%至8.74億元，並錄得營業虧損5,500萬元。受房價下跌影響，香港酒店收入減少7%至7.66億元，營業虧損4,200萬元；內地酒店收入亦跌14%至1.08億元，營業虧損收窄至1,300萬元。

尼依格羅品牌旗下的香港美利酒店和馬哥孛羅香港酒店去年入住率略有增長，但房價因市場競爭和顧客趨向精打細算而有所下降，成本上漲和熟練人才短缺給業務營運帶來額外挑戰。

受到零售市道疲弱導致零售租金收入下降所影響，集團投資物業收入減少18%至1.99億元，營業盈利減少20%至1.71億元。

內地發展物業方面，去年應佔已簽約銷售金額為1.85億元人民幣，截至去年底餘下的發展物業資產帳面總值約12億元人民幣，佔集團資產約8%。

集團預期，今年是機遇與挑戰交織的一年，地緣政治和經濟的不確定性會繼續影響香港和內地的經濟增長和消費者信心，但內地推出的新刺激措施為市場逐步復甦帶來了希望，會保持警惕，積極應對前方挑戰。