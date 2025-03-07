理文化工全年盈利升兩成 增派息

理文化工去年收入減少2.46%至39.5億元，毛利率回升3.3個百分點至29.5%。當中，化工業務毛利率升3.36個百分點至29.39%。

公司表示，地緣局勢變化和利率高企的環境下，令內地製造業氣氛繼續維持審慎，化工產品價格走勢個別發展但整體維持穩定，有賴加強成本控制和自動化生產的成果。

公司提及，已在2024年底完成建設常熟工廠的碳酸亞乙烯酯「VC」生產線，以及優化珠海工廠的氟代碳酸乙烯酯「FEC」產能，兩者在年內試產及銷售，預期進一步提升成本效益；另正積極籌劃江西新地塊發展高端氟聚合物的生產線，以及拓展海外的銷售渠道，支持未來的銷售增長。

理文造紙稱，回顧去年內地新增紙漿產能釋放，紙漿價格整體維持震盪走勢。造紙行業方面雖然紙企去庫存速度加快，然而市場需求依然疲弱，加上年內美國大選帶來許多不明朗因素，影響整體行業表現。