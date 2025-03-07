港鐵去年賺157億倍增

物業發展利潤飆近4倍 截至去年底止年度，港鐵總收入增加5.31%至600.11億元。其中物業發展利潤大幅上升392.79%至102.65億元，主要來自日出康城第11期、何文田站第一期、港島南岸多個期數等。

投資物業公允價值計量去年由盈轉虧，虧損17.03億元。金表示，去年是鐵路加物業綜合發展的收成期，今年可入帳的資金亦來自上述項目的部分期數。

物業供應方面，港鐵物業及國際業務總監鄧智輝表示，未來12個月可供應的土地，包括東涌東站第二期和屯門16區站上蓋第一期，兩者合共可建約2,440個單位，將會按市場情況推出招標。

售樓方面，可供出售項目資源共逾5,000伙，但鄧強調，需視乎工程進度及申請預售樓花同意書的情況。項目包括天榮站物業、黃竹坑站上蓋、康城站及油塘通風樓項目等。他認為，香港樓市向好發展，受惠於市場信心及經濟好轉，相信樓市會穩定。

車務收入多14% 客量貼疫前 去年港鐵經常性業務利潤上升68.41%至72.1億元。當中香港車務營運收入升14.31%至230.13億元。金澤培表示，去年本地總乘客量超過19億人次，逐漸貼近疫情前水平。雖然高鐵香港段全年突破2,600萬人次，但過境鐵路和機場快綫的業務尚未完全回復至疫情前，原因相信是過境口岸增多，加上其他交通工具的劇烈競爭，旅客出行模式和抵港旅客組合變化等有關。

港鐵未來10年預計將為多個大型鐵路項目投資逾1,000億元，加上規劃耗資約650億元為現有資產進行更新維護。被問到錢從何來？金引用古語「思則有備，未雨綢繆」，表示過往物業加鐵路營運模式行之有效，為公司提供資金，而千億元投資並非平均每年攤分，故每年融資的需求不同，加上每年市況都不同，所以屆時會按需要才選擇合適的融資方案，當中包括發債。

至於港鐵北環線建設進度，金澤培表示，古洞站經已全力建設中。主線的工作亦會在今年展開，包括其跨境支線規劃工作，過程會與政府緊密合作和商討。被問到會否引入合作夥伴減低資本開支的壓力，金澤培沒有正面回應，只表示港鐵在全世界不同的項目，有些獨資有些合資，都是正常的操作。

港鐵2024年業績摘要