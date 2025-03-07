墨西哥國營油企洽售原油予歐亞買家

所謂「上有政策、下有對策」，隨着美國對鄰國墨西哥的25%關稅正式實施，有墨西哥政府高級官員稱，當地國營石油公司Pemex正與包括中國在內的亞洲和歐洲潛在買家進行磋商，為其原油尋找替代市場，間接是反擊美國的關稅措施。

該名官員又提及，雖然經墨西哥出口至海外的石油運輸成本高，但中國、印度、南韓甚至日本都是Pemex產品的合適市場。有貿易商更提及，只有亞洲可以吸納這些無運往美國的原油，原因是亞洲的煉油廠有一定能力加工特定類型原油。

數據顯示，Pemex去年每日出口80.6萬桶原油，其中57%出口美國，惟今年1月出口量已經按年大減44%至53萬桶，是幾十年來最低。

不過，要留意，雖然美國的關稅政策正式開打，惟仍然對其本土車企「手下留情」，提供暫時寬免措施。事關特朗普決定予福特汽車（Ford）等3大車廠為期一個月的關稅豁免，透過《美墨加協定》由墨西哥及加拿大進口的汽車產品，可免除25%關稅。

美傳要求印度撤汽車關稅 與此同時，美國有傳正尋求與另一盟友印度達成貿易協議，要求印度取消進口汽車關稅，不過印度政府有指對此態度保留。消息則指，相關磋商很可能與特斯拉（Tesla）即將進軍印度市場有關，而由於現時進口印度的汽車稅率高達110%，被美國政壇大紅人、特斯拉創始人馬斯克批評為「全球稅率數一數二高」。

另邊廂，歐洲車企亦積極朝電動化發展以應對競爭。德國福士汽車（Volkswagen，內地又稱大眾汽車）最新銳意轉型向發展電動車進發，昨日發布新款入門級電動車「ID. EVERY1」，售價低至兩萬歐元，2027年開始銷售。