日本工會今年春鬥力爭加薪逾6%

日本勞動組合總聯合會（連合）昨日公布，旗下工會於今年春季勞資談判（春鬥）平均向資方提出加薪6.09%，幅度按年擴大0.24個百分點，為1993年以來首次多過6%，其中，中小企平均要求加薪幅度按年擴大0.6個百分點至6.57%，以收窄與大企業之間的收入差距。

10年期日債息15載高 連合稱，本次春鬥平均加薪要求金額為19,244日圓（約1,009港元），以此倒推，即去年平均月薪約31.6萬日圓，折合約1.66萬港元，比本港最新月入中位數2.2萬元低一大截。

儘管如此，由於加薪幅度是日本央行制訂貨幣政策的重要因素，上述加幅勢令該行更放心加息，加上日本10年期國債孳息率接近15年來首次突破1.5厘，日圓兌每美元昨日從149下方反彈，高見147.32，倒升近1%，每百日圓兌港元高見5.2721。

日股昨做好，日經平均指數升0.77%，收報37,704點。然而，花旗潑冷水，直言短期仍會受壓，事關美國總統特朗普有關對等關稅的報告8月才會出爐，相關消息恐令市場波動。其他負面因素包括日圓轉強、日本央行轉「鷹」，以及科技股跟隨美國科技股調整。但由於日股估值較低，現價亦反映大部分負面因素，預期日經指數在35,500點有支持。

7-11母企祭多招抗收購 另外，日本7-11便利店的母公司Seven & i為抗擊OK便利店的加拿大母企Alimentation Couche-Tard（ACT）的吞併，終拿出新招釋放企業價值，首先是宣布2030財年之前擲兩萬億日圓（約1,048.82億港元）回購股份，等於當前市值的四成，為日股史上罕見，刺激股價昨飆6.11%。同時，公司撤換社長，改由外部董事、ACT提購專責檢討委員會主席Stephen Dacus出任，同時宣布準備讓北美業務明年下半年上市、以8,147億日圓把超市業務賣給私募基金貝恩資本。