歐央行減息1/4厘 降今明年經濟增長預測

歐洲央行一如市場預期減息0.25厘，令存款機制利率、主要再融資利率、邊際貸款利率分別降至2.5厘、2.65厘和2.9厘。

歐央行議息聲明表示，遏止通脹進展順利，基本符合預期，儘管調高今年整體通脹預測至2.3%，以反映能源價格走強，明年預測維持1.9%，2027年預測則降至2%。

歐元區零售意外月跌0.3% 撇除能源和食品的核心通脹率，今年預測降至2.2%，明年預測則調高至2%，2027年預測維持1.9%。大多數有關核心通脹的指標均顯示，物價升幅將會在一段時間內穩定地回落至歐央行的2%中期目標水平左右。

然而，歐央行同時調低今、明兩年經濟增長預測至0.9%及1.2%，以反映出口倒退及投資續弱，2027年預測則維持1.3%。

其他數據亦反映歐洲經濟差強人意。歐洲統計局公布，經季節調整後歐元區1月零售銷售按月跌0.3%，遜市場預期升0.1%，前值修訂至無起跌；按年升1.5%，同樣遜市場預期的2%，顯著低前值修訂後的升2.2%。

為了對抗地緣政治和美國關稅政策帶來的不穩定，德國的新政府日前同意設立5,000億歐元基礎建設基金，並對債務規則進行全面改革，以促進軍費開支和經濟增長。

美資投行高盛表示，德國計劃釋放數千億歐元資金，預計將可推動經濟回升，並會刺激歐元區其他國家增加軍費開支。由於預計經濟增長將會受到提振，歐洲央行或不會在7月會議上減息。不過，仍然預計央行會在4月及6月各減息四分一厘，以反映當前歐洲經濟增長乏力、遏通脹取得進展及貿易爭端帶來的下行風險。

高盛調升德國GDP預測 高盛將德國今年國內生產總值（GDP）增長預測上調0.2個百分點至0.2%，並將明年增長調升至1.5%。另外，考慮到對鄰國的溢出效應，將今年歐元區經濟增長預測上調0.1個百分點至0.8%，明年增長調升至1.3%。

在大量投資的預期下，德國10年國債孳息率昨日曾升30點子至逾一年高位，創1990年3月中以來最大單日升幅。信貸評級機構標準普爾指出，德國放棄長期以來堅持的量入為出政策，推動基建及國防等，是對抗經濟不振的做法，此舉對德國的「AAA」主權評級有正面幫助。該行又指出，德國目前國債水平相當低，有空間透過增加投資以帶動經濟好轉。

至於同樣承受關稅大棒的加拿大，標普認為加國財政空間仍然良好。