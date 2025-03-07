投行估美衰退機率升

企業憂關稅加價 伯南克：更難遏通脹 美國經濟衰退風險升溫之際，金融市場繼續發出悲觀信號，對於經濟陷入滯脹的擔憂已經形成市場共識。華爾街大行紛紛上調美國接下來陷入經濟衰退的機率預測；而聯儲局追蹤地區經濟表現的《褐皮書》顯示，自今年1月中旬以來，美國大部分地區的物價都出現上升，個別地區的物價升幅更有所加速。諾貝爾經濟學獎得主、前聯儲局主席伯南克警告，未來央行將會更難壓抑通脹。

美國總統特朗普提出的關稅政策，已經開始令通脹有重新加速勢頭，甚至乎一定程度上破壞了聯儲局穩定物價的努力。《褐皮書》報告顯示，根據各地區聯儲銀行的統計，企業已經開始將未來更多的關稅計入成本，甚至打算提前加價。「許多地方都指出，雞蛋及其他食品原料價格上漲，已對食品加工商及餐廳造成影響。」

初領失業救濟跌 道指曾瀉608 報告又稱，多個地區的企業稱，將成本轉嫁給客戶有難度；惟大多數企業都預計，上游原料及設備的關稅將導致終端產品加價，有一些個別企業甚至已搶先加價。

作為資深經濟學家的伯南克表示，自新冠疫情過後「企業發現加價更容易，消費者對加價的牴觸情緒減少，市場對通脹更加敏感，通脹預期也許會跟着調整。」換言之，此前的經歷改變了通脹預期。他又引述研究稱，經歷過上世紀70年代惡性通脹的人，對於利率政策的立場普遍比年輕一代更趨向「鷹派」。

除了對通脹的擔憂外，市場亦關注美國就業數據的變化。在周五的失業率數據出爐前，周四公布的上周首次申領失業救濟人數減至22.1萬人，少過預期；截至前周止持續申領人數為189.7萬人。美股3大指數周四早段再度下跌，道指曾跌608點，報42,397點；標指跌96點，報5,746點；納指跌372點，報18,180點。

沃爾瑪傳促華供應商減價 為了應對關稅帶來的壓力，美國企業除了加價以外，亦開始壓榨供應商。外媒引述消息稱，美國最大零售商沃爾瑪已開始要求中國供應商大幅減價，承擔關稅成本。沃爾瑪要求一些廚具和服裝供應商降低報價10%，並且在每輪關稅實施時繼續減價。不過，據稱願接受條款的供應商不多，因為沃爾瑪為了保持競爭優勢已長期用最低價採購，供應商的利潤本來就十分微薄。

展望未來，經濟衰退的風險升溫。摩根大通一個模型顯示，截至周二，資產市場價格反映的經濟衰退概率已從11月的17%升至31%；若以5年期美國國債和基本金屬等關鍵指標顯示的衰退可能更高，概率接近一半。高盛一個類似模型也顯示經濟衰退風險從1月的14%升至23%。

摩根大通策略師Nikolaos Panigirtzoglou表示︰「美國經濟疲軟，近幾周企業和消費者信心惡化，對加拿大、墨西哥和中國的關稅落地，這幾個因素的夾擊讓消費者和企業變得更加悲觀，反過來又引發對美國經濟衰退的擔憂，資產價格自然反映出更高的衰退概率。」

美國CPI走勢