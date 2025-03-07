小米新車料大賣 目標價上調31%

此外，該行相信小米集團已重寫跑車行業定價機制，有利電動車部門平均售價及毛利，又預期小米SU7 Ultra今年銷售3萬輛，毛利率30%，對比一般SU7車款的毛利率約20%，銷量有上望空間，同時預期部分SU7 Max客戶改為預訂SU7 Ultra，優化小米產品組合，並料去年第四季按非公認會計準則（Non-GAAP）純利達66.62億元人民幣的新高，按年增36%。

至於在電動車時代來臨下，曾經風靡一時的「東瀛戰神」日產GTR R35最新宣布停產。這輛曾經重新定義超級跑車標準的「神車」，早年曾以7分38秒的時速擊敗保時捷911 Turbo，奠定性能標桿地位。不過，如今小米SU7 Ultra性能也對標百萬級超級跑車，且看其會否再度改寫車市遊戲規則，成為新進電動車之神。