小米新車料大賣 目標價上調31%
小米集團(01810)乃是芸芸內地科網巨擘中股價率先創新高的股份，隨着該企將於本月18日公布業績，滙豐環球研究最新進一步上調該股目標價，由2月初的49.9元上調31%至65.6元，並維持「買入」評級，又指其新車SU7 Ultra截至本月2日預訂逾1.9萬輛，遠高於該行預測全年銷售5,000輛，主因定價低於該行預期逾30%。該股昨日收報54.9元，升1.29%。
日產GTR R35停產
此外，該行相信小米集團已重寫跑車行業定價機制，有利電動車部門平均售價及毛利，又預期小米SU7 Ultra今年銷售3萬輛，毛利率30%，對比一般SU7車款的毛利率約20%，銷量有上望空間，同時預期部分SU7 Max客戶改為預訂SU7 Ultra，優化小米產品組合，並料去年第四季按非公認會計準則（Non-GAAP）純利達66.62億元人民幣的新高，按年增36%。
至於在電動車時代來臨下，曾經風靡一時的「東瀛戰神」日產GTR R35最新宣布停產。這輛曾經重新定義超級跑車標準的「神車」，早年曾以7分38秒的時速擊敗保時捷911 Turbo，奠定性能標桿地位。不過，如今小米SU7 Ultra性能也對標百萬級超級跑車，且看其會否再度改寫車市遊戲規則，成為新進電動車之神。
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