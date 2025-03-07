長和又炒高9% 晨星調升估值一成
長和(00001)股價昨日再升9.44%，報51.55元，為2023年5月之後新高，公司市值升至1,974億元。消息指，長和眼見特朗普一上台即揚言要奪回巴拿馬運河，即着手應對，並決定將巴拿馬港口連其他港口一併出售，轉危為機。幾周的磋商大部分透過電話和視像會議進行，除公司主席李澤鉅，退休近7年、長和系資深顧問李嘉誠亦有參與。
交易不通過機會較低
晨星（Morningstar）的報告指出，市場早前對長和港口業務的估值僅為105億美元，可見交易作價大幅超過預期；且長和的淨負債比率由2019年的25%，降至2024年6月的17%，相信可將大部分收益回饋股東，估算每股特別股息或逾25元。晨星又相信，是次交易不通過機會較低，因而上調長和合理估值約10%，由61元升至67元。
事實上，以當前中美局勢，美資沒必要買中港的港口，而過去屢被質疑「走資」的長和，保留中港港口亦非常合理。不過，面對國際貿易格局正大變，航運業亦要尋求應變方案。事實上，美國貿易代表辦公室上月曾提出向停泊美國港口的中國航運公司，以及經營中國建造船隻的航運公司徵收高額費用。長和索性藉今次交易以極佳的作價大幅減持海外港口業務，也未嘗不是一個順應世界大國的「華麗轉身」！
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