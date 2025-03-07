內地5部門齊獻經濟大計

商務部：3方面穩外貿 財政部增貸款貼息谷消費 內地政府工作報告塵埃落定，各投行估計，今年內地撐經濟部署總有後着，即使美國關稅再額外施壓，政策工具箱也有足夠能力應對。中國人民銀行、財政部、商務部、中證監及國家發改委周四更齊現身拋出經濟增長「保5」大計，財政部部長藍佛安直言，因應中外可能出現的不確定因素，中央財政已保留充足的儲備工具和政策空間。

中國商務部部長王文濤特別指出，貿易戰沒有贏家，如果美方在錯誤的道路上愈行愈遠，中方將奉陪到底。被問到當前外貿環境的不利影響加深，要怎麼辦？他坦言，將從政策加力、拓展增量、幫扶企業3方面下工夫，全力穩外貿。包括加大穩外貿政策力度，特別會根據形勢變化，加緊研究儲備新的支持政策，並全面實施跨境服務貿易負面清單，還預告啟動國家服務貿易創新發展示範區建設，打造一批服務貿易綜合改革開放示範平台，如不少外貿企業所言「辦法總比困難多」。

財政部亦將真金白銀支持消費，藍佛安表示，將加大財政與金融政策聯動力度。為激發消費動力，新增實施兩項貸款貼息政策，分別對重點領域的個人消費貸款，給予財政貼息，以及對餐飲住宿、養老、託兒等與民眾生活密切相關的領域，財政對經營主體貸款分類給予貼息，降低融資成本。同時，中央財政今年新增安排補助資金，帶動地方加大投入提升消費環境。

地方購存量房價格擬撤限 出於居民收入更穩定的目標，藍氏續稱，今年將提高城鄉居民基礎養老金，適當提高退休職工養老金，超過3億人受惠。人行行長潘功勝亦指，今年將研究創設新的結構性貨幣政策工具，重點支持科技創新領域的投融資、促消費和穩外貿。

投行巴克萊相信，中方會採取「被動應對」，但將更具靈活性，以應對不確定的外部環境和貿易政策，又相信房地產和勞動力市場及低通脹等，將是觀察下輪刺激措施的規模和構成關鍵。市傳內地擬取消地方政府收購存量商品房的價格限制，加快去庫存節奏。

市場估今夏再出招 市場憧憬內地出招時機已不遠，中信里昂在報告指，中央既然維持經濟增長目標為5%左右不變，可能暗示今年夏季末或秋季初再推刺激政策。中金公司就估，3月後的貨幣寬鬆步伐有望加快，今年底料至少有0.5厘減息空間，降準將比減息更早落實。瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤亦料，人行或下調政策利率0.3至0.4厘，鑑於經濟面臨的國內增長壓力，實現全年增長目標需要政府進一步加碼政策支援力度。

事實上，潘功勝昨已重申，今年將擇機降準降息。在政策傳導上，進一步完善利率調控框架，對不合理、容易削減貨幣政策傳導的市場行為加強規範，落實銀行補充資本金等措施。人民幣匯率方面，一貫強化預期引導，堅決防範匯率超調風險。昨日人民幣即期匯率下午4時半收報7.2428兌每美元，按日彈升152點子，未受人行連續4日「收水」影響，周四展開的7天期逆回購僅1,045億元（人民幣‧下同），單日淨回籠1,105億元。

不過，高盛、摩根大通預期今年內地經濟增長將放緩至4.5%及4.4%，均低於官方目標。現階段美國對華追加10%關稅，評級機構標普全球指，措施對中國經濟影響不大，因相對此前的基本情景預測，相關影響微乎其微，但美國關稅仍是標普料中國今、明兩年經濟增長放緩至約4%的主因。