滙控擬將東西部市場重新命名

外媒引述消息指，部分員工曾表達憂慮，在地緣政治緊張升溫下，「東部」和「西部」標籤不適當。另有指將全部市場劃為「東部」和「西部」，可能再次引起分拆業務的揣測。

滙控拒絕作出評論，僅重申去年10月集團行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）的說法，將過去5個地區簡化為兩個，有助精簡架構和提升服務客戶能力。

中銀國際傳削商品業務 另一方面，中銀旗下的中銀國際據報因過去幾年大宗商品價格劇烈波動，影響管理層信心，公司已將大宗商品業務客戶減少逾三分之二，並已裁減上海及北京的相關業務人手。

消息指，中銀國際特別削減了對金屬業務客戶的敞口，但同時維持與中國大型國有能源公司的關係。有關變化不太會影響中行的貿易融資貸款業務，該業務參與了面向全球大宗商品交易商的大額信貸安排。