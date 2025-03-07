恒指越兩萬四關逾3年高 北水掃貨65億

雖然中美博弈愈演愈烈，但無阻港股昨日持續升勢，恒生指數再飆775點或3.29%，收報24,369點，創逾3年新高，全日成交按日大增45.78%，至3,772.2億元，南下「北水」繼續掃貨，淨流入65.3億元，可謂牛氣沒法擋！

快手抽高15%冠絕藍籌 恒指高開392點，報23,987點，已屬全日低位，其後愈升愈有，最多揚816點，高見24,410點。國企指數漲307點或3.57%，報8,938點；科技指數揚310點或5.4%，報6,068點。

券商指內銀股具防守性 滙豐環球研究發表報告指，內銀板塊於去年及今年至今錄得出色的股價表現，在亞洲銀行中名列前茅，令全球基金經理感到意外，主要考慮到內銀貸款增長與費用有初步復甦迹象，加上有利資本市場的資金流動，以及估值不高，認為仍具防守性，維持對內銀建設性看法。

內地政府持續提振經濟，里昂表示，內地經濟前景改善的證據正在累積，但通脹和重新燃點家庭動用超額儲蓄消費的信心仍是首要任務；又指中國市場的反彈往往傾向「快速熄火」，隨後出現顯著回調。

滙豐對內銀股最新目標價