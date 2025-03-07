產經

恒指越兩萬四關逾3年高 北水掃貨65億

港股昨持續升勢，成交額按日升逾45%。（中新社圖片） 港股昨持續升勢，成交額按日升逾45%。（中新社圖片）
港股昨持續升勢，成交額按日升逾45%。（中新社圖片）
雖然中美博弈愈演愈烈，但無阻港股昨日持續升勢，恒生指數再飆775點或3.29%，收報24,369點，創逾3年新高，全日成交按日大增45.78%，至3,772.2億元，南下「北水」繼續掃貨，淨流入65.3億元，可謂牛氣沒法擋！
快手抽高15%冠絕藍籌
恒指高開392點，報23,987點，已屬全日低位，其後愈升愈有，最多揚816點，高見24,410點。國企指數漲307點或3.57%，報8,938點；科技指數揚310點或5.4%，報6,068點。
科技板塊集體向上，快手(01024)狂升15.69%，是表現最佳藍籌；阿里巴巴(09988)飆升8.39%；騰訊控股(00700)衝上逾3年高位，收報544元，升7.61%；美團(03690)揚5.13%。
金融股昨日普遍做好，香港交易所(00388)上漲5.17%；友邦保險(01299)及中國人壽(02628)齊升超過4%；中國平安(02318)升3.98%。
券商指內銀股具防守性
滙豐環球研究發表報告指，內銀板塊於去年及今年至今錄得出色的股價表現，在亞洲銀行中名列前茅，令全球基金經理感到意外，主要考慮到內銀貸款增長與費用有初步復甦迹象，加上有利資本市場的資金流動，以及估值不高，認為仍具防守性，維持對內銀建設性看法。
內地政府持續提振經濟，里昂表示，內地經濟前景改善的證據正在累積，但通脹和重新燃點家庭動用超額儲蓄消費的信心仍是首要任務；又指中國市場的反彈往往傾向「快速熄火」，隨後出現顯著回調。
該行列出13隻「高度確信跑贏大市」股份，包括瑞聲科技(02018)、阿里巴巴美股、比亞迪股份(01211)、蒙牛乳業(02319)、中國軟件國際(00354)、吉利汽車(00175)、金山軟件(03888)及小米集團(01810)等。
滙豐對內銀股最新目標價滙豐對內銀股最新目標價
滙豐對內銀股最新目標價
「東網Money18」fb專頁：有討論、有分析，齊來FUN享，贏盡●你Like
Money18更多 即時港股指數資訊
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者