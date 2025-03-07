證監首3財季轉盈3569萬

受惠港股交投活躍，香港證監會公布，截至去年底止季度錄得盈餘7,710.9萬元，按年大增2.4倍；收入6.51億元，按年升17.49%；開支增8%至5.74億元。截至去年底止首3個財季，該會成功「滅赤」，錄盈餘3,569.8萬元（去年同期赤字2.01億元）；收入按年增27.43%至17.26億元，開支增8.67%至16.9億元。

去年ETF日均成交升35% 在資產管理業方面，交易所買賣基金（ETF）市場去年續創佳績，平均每日成交額按年急升35%至189億元（約24億美元），佔股市總成交額的14%。ETF在年內錄得的淨資金流入為228億元（約29億美元），數目亦增加11.49%至194隻。

此外，香港註冊成立的基金淨資金流入大增87.8%至1,629億元（約209億美元），所管理的資產總值為1.64萬億元（約2,114億美元），按季減少1.4%，按年升22%。

截至去年底，持牌機構總數及牌照申請宗數分別上升1.5%和15%。虛擬資產方面，證監會今年初再向3個虛擬資產交易平台批出牌照，令此類持牌平台的總數增至10個；最近亦公布「ASPIRe」路線圖，當中列出12項主要措施，以鞏固香港作為國際虛擬資產中心的角色。

在打擊失當行為方面，上季證監會就41宗個案發出指示以索取資料，並就上市公司事務展開5項新的查訊，以及就不同形式的失當行為展開51項新的調查。截至去年底止首3個財季，證監會啟動28項上市公司查訊，按年少一宗；新的失當行為調查共167宗，按年多23%。