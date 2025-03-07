發改委料5年經濟增量逾30萬億

今年是內地「十四五」（第14個5年）規劃的收官之年，國家發改委官員昨料，這5年經濟的增量將超過30萬億元（人民幣‧下同），相當於再造一個長三角，綜合國力及產業競爭力均大幅提升。加上今年經濟宏觀目標體現政策一致性，刺激A股周四午後升幅擴大，滬、深股市兩大指數均漲逾1%收市，深成指更升足4個交易日，兩市主板成交合計約1.91萬億元，按日急增近三成。

A股揚 科創50飆3.4% 滬綜指昨收升1.17%，報3,381點，上海科創50指數更狂飆3.48%，收報1,121點，雙雙三連升；深圳股市亦氣勢如虹，深成指上揚1.77%至10,898點收市，深圳創業板指數也上漲2.02%，收報2,234點。

投行摩根士丹利指，今年內地宏觀目標符預期，同時重新強調人工智能、科技及平台經濟及鼓勵消費。儘管最近美國對華關稅上調，或對大市勢頭造成暫時干擾，但該行仍對離岸中國股票持正面看法，主因改善結構性因素未有改變，且中方對貿易緊張局勢升級的準備比7年前好得多，已主動重塑供應鏈及建立美國以外的更多貿易夥伴。

該行又指，經歷3個月外資淨流出後，中國股市上月已迎來38億美元的淨流入，主要由被動型基金推動，流入涉資50億美元。反觀主動型基金雖然續流出12億美元，但按月流出規模放緩。與去年9月底的一波反彈相比，本輪反彈浪以1月13日至2月底計，被動型基金流入步伐尚算較溫和，並由歐洲被動基金主導。

打通中長期資金入市堵點 中證監主席吳清昨稱，去年9月以來，各類中長期資金所持A股流通市值從14.6萬億元增至17.8萬億元，增幅近22%。入市長線資金明顯多了，如逾400家A股公司公開披露回購增持再貸款，貸款額度上限800億元；第二批險資長期股票投資試點亦已啟動，繼新春前批復520億元後，日前又批復600億元，後續將再擴大；險資與養老金在A股市場自9月起淨買入約2,900億元，均有力支持A股企穩。後續將在中央金融辦統籌指導下，進一步實現中長期資金保值增值和資本市場發展的良性互動，下一步逐項打通社保、保險、理財等資金入市堵點。