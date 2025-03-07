京東上季經調整多賺34％ 增派息

京東物流純利升兩成 以京東昨日收市價計，其全年股息率為2.17厘，雖然稱不上高派息，但在眾多互聯網企業中算是最「豪爽」。與此同時，該集團去年回購了2.55億股A類普股通，總額約36億美元（約280億港元），規模相當於2023年底時流通在外普通股的8.1%。京東的美國預託證券（ADR）於周四早市折合報180.48港元，較香港收市價高0.82%。

管理層除了對去年表現滿意外，對今年展望也相當正面。首席財務官單甦表示，去年集團盈利能力持續提升，主要得益於成本管控和營運效率優化方面的不懈努力，有信心逐步實現長期盈利目標。首席執行官許冉說︰「我們對2025年更加樂觀，隨着消費情緒穩步回升，加上我們對戰略重點的有力執行，將繼續釋放高質量的增長潛力。」

從業務分項表現來看，以電商業務為主的京東零售部分，上季收入為3,070.55億元，按年增長14.72%；貢獻100.36億元的經營溢利，按年大增44.67%；經營溢利率則為3.3%。許冉指出，上季度大部分品類收入，以及包括活躍用戶數目和購物頻次在內的關鍵指標，均實現了健康的雙位數按年增長。

京東集團上季業績摘要