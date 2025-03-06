打鐵還須自身硬 華穩股樓強科技

美國在現任總統特朗普的統治下，內外政策都走向極端，且作風霸道，不單止中國，歐洲、日本、加拿大等美國盟友都備受衝擊。如是者，久而久之將破壞國際間的互信關係。貿易戰、科技戰、資本戰，軍備競賽最終會否演變成實戰，着實難料。面對這個亂局，得謹記「打鐵還須自身硬」的道理，中國表明要全力穩定股樓等資產價格，並強化科技實力，不僅為自身求存，也為世界增添穩定能量，團結和平發展的力量，抗衡這股美國逆風。

刻下的世界經濟好壞，離不開中美這雙核心。中國經濟經歷了數十年高速發展，遇到難題須改革應對是難免的。內房與地方債務問題都掣肘着經濟發展，是故近年政策不斷強調要穩樓市。中國的財政及貨幣政策具備充裕的操作空間，穩定樓市，強化市場信心，釋放地方經濟活力，撬動內部需求，今年在這些方面有望實現更大的政策成效。

中國作為全球第二大經濟體，要確保可持續發展，不可能沒有似樣的資本市場作為發展配套。中國股市經歷了多次起落，如今已強化頂層設計，完善法例、監管與投資者保障，而藉着這幾年港股由中資取代外資的主導地位，內地與香港在金融聯通方面有好大發展空間，可望更好地服務實體經濟，應對發展創科新經濟的資源所需，更重要是確保中國牢牢掌握中國資產定價權，免受美國金融霸權打壓。所以說，未來穩股穩樓，都是內地經濟政策的重中之重，香港明白祖國的發展需要，全力以赴發揮金融優勢作最大配合，自能找到出路。

反觀美國，關稅政策的回力鏢好快現形，美國經濟將陷入滯脹的憂慮正升溫。事實上，比如是中國的汽車產業，朝電動化、智能化升級，都是依靠自身技術，說明世界不是沒有美國就不行。美國要大加關稅「懲罰」貿易夥伴，變相是放棄自由貿易，關上大門。眼見美國朝掘頭巷走，世界只有決心適應轉變，包括減少與美國經貿往來，探索新發展模式。

月有圓缺，潮漲潮落。主導世界發展模式幾十年的美國，政經都在走下坡，試圖固霸的過程中，不是透過決心改革進步，而是在世界巧取豪奪來實現的話，引來大反彈也是必然結果。中國在某些方面仍與美國有距離，但更多方面的競爭差距正收窄。中國非要刻意挑戰或推翻別人的發展模式，而是保障一國發展的權利，並向世界展示中國特色的發展模式。

有理由相信，這場中美競賽只會愈鬥愈激，圍繞世界這兩大核心的國際關係將醞釀巨變。未來世界經濟是雙核模式和平共存，還是一升一降，甚至是存亡之戰，無論是個人、企業或經濟體，既沒有水晶球，只有理性看待無常，積極裝備自己，以迎接新時代的挑戰。迎難而上，中國在盤活資本市場，支持創科發展，並善用體制優勢，應用科技改善社會民生、創造有利營商機遇等方面，若能交出好成績，未來有望走上超車道，引領亞洲以至全球重塑互惠共贏的發展模式，共同定義新全球化的內容。