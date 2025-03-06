專家樓評：港人海外收入申按揭點「算」

近年隨着遙距工作普及，愈來愈多港人選擇前往海外發展事業，但仍希望保留在香港的物業投資機會。這些人在申請香港按揭時，銀行會如何計算其海外收入？又有哪些條件需要注意？

當港人在海外工作，收入來源並非來自本地時，銀行一般不會全額計算該收入，而是按一定的折算比例來評估實際可用收入。大部分銀行的做法是以稅後收入為基礎，再按照當地貨幣匯率打折計算其入息。

將月入換成港元再折算 舉例說，一名港人在英國擔任文員，年收入24,000歐元，稅後約為20,571歐元。當他向香港大型銀行申請按揭時，銀行可能會先將其收入轉算成港元，然後再以90%折算比例計算，即約167,694元，再換算成月入乃13,974元，此將作為銀行認可的收入來計算供款與入息比率。

折算比例因銀行政策及申請人個人財務狀況而有所不同，部分銀行可能較為審慎，採取更低的折算比例，例如六折，以前述個案來說即大約100,650元。港人持海外收入回港置業時，應先向不同銀行或按揭顧問溝通，以了解適用的計算方式。

除了收入折算外，銀行在審批此類按揭申請時，還會考慮收入穩定性、供款與入息比率，以及貨幣與匯率風險。申請人需提供完整的就業證明，包括海外僱主的聘用合約、最近6個月的出糧戶口紀錄及稅單，以證明收入的穩定性。自僱人士或會被要求提供額外文件，如海外報稅紀錄，以評估其還款能力。

另外，目前香港銀行要求申請人的供款與入息比率不超過50%，即月供金額不得超過認可收入的一半。若申請人名下已有其他貸款，銀行會將所有貸款支出計算在內，可能影響按揭審批結果。最後，銀行通常會考慮匯率波動風險。假如申請者收入來源國家之貨幣兌港元的匯率波動大，銀行有可能會進一步調整其收入的折算比例。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣