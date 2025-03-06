股市估市：美股暫跑輸 未宜太悲觀

美股今年跑輸環球股市，科技股更大幅落後，市場開始懷疑美股強勢不再。然而，投資者毋須對美股過度悲觀，科技股雖暫時表現落後，但無阻美股內部回報廣泛好轉趨勢。

企業盈利增長具韌性 美國企業去年第四季業績期同樣顯示基本因素好轉迹象。截至2月底，已有484間標普500指數成分股公布業績，每股盈利按年升約13.4%。企業盈利優於預期的情況理想，不單止10個子行業的每股盈利高過預期，平均好過預期約7.1%，明顯高於過去20年中位數的4.5%。

值得留意的是，第四季盈利強勁主要由營運效率好過預期的成分股推動，而非突出的銷售表現，有利美企在未來受關稅困擾的宏觀環境下保持盈利韌性。若盈利好過預期程度較強，隨後數季的盈利表現通常可以持續做好。

當然，投資者或擔心第四季業績不能反映關稅威脅對未來盈利的不利影響，但市場已一直下調標指今年的盈利預測，美股亦可能因此受壓。市場對標指今年的每股盈利預測，已由去年9月峰值的每股280美元下修至約265至268美元區間。過去20年市場的盈利預測修訂走勢中位數顯示，每股盈利市場預測共識平均在4月中旬觸底，反映市場對今年盈利展望較悲觀的看法或近見底，而市場下調今年盈利預測亦可能已大減今年美股盈利增長難以達標的風險。

每股盈利錄得增長的標指成分股佔比一直上升，亦有助增強美股前景信心。標指已有近一半成分股的每股盈利按年增幅達10%或以上，按目前純利率由約10%升至約13%的擴張趨勢，預期更多成分股今年盈利將能達到10%的按年增幅，有利更多行業回報廣泛好轉。

企業盈利預測基本假設仍面對各種風險因素如持續關稅、宏觀經濟放緩等挑戰，但上述風險因素與目前強勁的基本因素增長軌迹並存，第四季業績表現理想為標指今年盈利基本因素打好基礎，投資者可趁近日美股調整吸納美國銀行業、醫療設備、軟件、中游能源及半導體等增長前景較明朗的行業。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪