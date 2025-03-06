工商交投：東傲沽15伙涉五千萬

中原（工商舖）工商部劉重興表示，該廈由麒豐資本等發展，上述最新售出的一批連租約單位，均位於項目中高層，面積約727至940方呎，成交呎價約4,255元起。他續稱，發展商隨即加推10伙高層連租約單位，面積由約738至1,271方呎，意向價約405萬至546.5萬元。