工商交投：東傲沽15伙涉五千萬
政府調減物業印花稅後，細價工廈同樣受惠，新蒲崗新式工廈東傲連沽15個單位，涉及成交額約5,000萬元。
中原（工商舖）工商部劉重興表示，該廈由麒豐資本等發展，上述最新售出的一批連租約單位，均位於項目中高層，面積約727至940方呎，成交呎價約4,255元起。他續稱，發展商隨即加推10伙高層連租約單位，面積由約738至1,271方呎，意向價約405萬至546.5萬元。
該行寫字樓部陳權威表示，觀塘鴻圖道83號東瀛遊廣場27樓全層放售，總面積約11,997方呎，意向價約7,800萬元，平均呎價約6,500元。
鰂魚涌商場舖意向2.68億
此外，利嘉閣（工商舖）潘榮德指，獲業主委託連租約出售鰂魚涌栢蕙苑購物商場高層地下部分舖位，建築面積約22,527方呎，意向售價約2.68億元，每方呎約11,897元。物業現由大型超市及連鎖壽司店承租，每月租金收入約96.28萬元。
美聯物業及香港置業獲委託放售黃大仙豪苑停車場一籃子車位，其中，一樓全層62個車位叫價9,000萬元，可單獨出售。二樓尚餘25個放售，售價由94萬元起。
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