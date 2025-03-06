市建旺角項目料收逾30份意向

該項目佔地約2.66萬方呎，可建總樓面約16.09萬方呎，項目應用「住宅和非住宅地積比互換」的核准規劃工具，在總樓面面積不變情況下，住宅地積比率上限由7.5倍放寬至8.5倍，以地盤淨發展面積計，住宅面積佔約15.2萬方呎，預計可提供約380個單位。