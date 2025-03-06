市建旺角項目料收逾30份意向
市區重建局旺角山東街/地士道街發展計劃於今日截收意向，測量師認為，市區項目供應不多，預計項目可收到30多份發展意向，市場最低估值約6.4億元起。
該項目佔地約2.66萬方呎，可建總樓面約16.09萬方呎，項目應用「住宅和非住宅地積比互換」的核准規劃工具，在總樓面面積不變情況下，住宅地積比率上限由7.5倍放寬至8.5倍，以地盤淨發展面積計，住宅面積佔約15.2萬方呎，預計可提供約380個單位。
此外，項目將提供約3.07萬方呎樓面用作政府、機構及社區設施用途，相關面積獲豁免計算在總樓面之內。
市場估值6.4億起
華坊諮詢評估資深董事梁沛泓認為，上述旺角市區項目規模不大，市場同類供應不多，市建局項目招收意向時，意向書數量一般有約數十份，並估計其後推出招標，可收到超過6份標書。
該行預計每方呎樓面地價約5,500至5,800元，折合估值最高約9.3億元，為市場上限價。綜合市場估算，項目每方呎最低估值約4,000元起，即估值約6.4億元起。
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