二手見紅：黃埔新邨逾5年貶四成

市區400萬元或以下細價盤繼續要蝕讓，紅磡黃埔新邨本月連錄兩宗，其中高層單位以358萬元轉售，原業主持貨逾5年，帳面貶值約40.3%。

市場消息透露，上述為安貴樓高層單位，實用面積約357方呎，成交呎價約10,028元。原業主於2019年底購入，帳面虧損逾240萬元。同項目安富樓高層戶以390萬元轉手，呎價約12,074元，近兩年帳面貶值約13.3%。

叠茵庭減至395萬易手 部分業主為求出貨，主動減價至「4球」或以下，配合新買家降低置業成本。祥益古文彬表示，屯門叠茵庭5座中層E室，實用面積約389方呎，兩房間隔，一直叫價420萬元，原業主主動減價25萬元，即獲睇樓多時的區內客以395萬元承接，呎價約10,154元。

美聯吳偉文指，粉嶺牽晴間9座極低層兩房戶，實用面積約385方呎，早前叫價410萬元，獲區內客議價20萬元後，終以390萬元易手，呎價約10,130元。原業主持貨約9年，帳面虧損約30萬元。

至於中上價屋苑，近日樓價持續回落。晉誠地產鄧錦雄稱，荃灣柏傲灣1A座中層D室，實用面積約1,038方呎，四房間隔，望海景，減價332萬元，獲區內租客以1,818萬元購入，呎價約17,514元。原業主於2017年一手購入，帳面蝕79萬元。若與去年中同類型單位做價相比，新成交價再跌約15.4%。

利嘉閣鍾肇基表示，西半山嘉兆臺3座高層A室，實用面積約812方呎，外區客以1,300萬元成交，呎價約16,010元，原業主持貨約10年，帳面跌價約245萬元。

杏花邨無契低估價17%拍出 此外，拍賣場再錄低價成交。忠誠拍賣行昨日售出柴灣杏花邨2座低層3室三房戶，不提供樓契，實用面積約595方呎，4組買家競逐，搶高約15.2%，以530萬元成交，呎價約8,908元，低估價約17.2%。