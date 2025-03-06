Belgravia Place 2期加推26戶 南首夥代理送禮吸客
發展商把握市場旺勢，積極部署銷售。恒基地產(00012)旗下長沙灣Belgravia Place第2期，昨加推價單4號，涉及26伙，折實平均呎價約16,938元，較對上一張價單高約3%，並安排於周日發售。
新推單位戶型涵蓋一房至三房戶，實用面積299至518方呎，折實價499.32萬至901.35萬元，呎價約16,418至17,401元。恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，售價最低單位為第2座12樓11室，實用面積299方呎，一房連儲物室間隔，折實呎價約16,700元。
同系牽頭發展的馬頭角南首，與代理合作推出優惠。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝稱，項目將於周六以先到先得形式發售55伙，日前首輪沽清181伙，有約兩成買家為30歲或以下。
朗天峰今售第三輪123單位
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，由昨日起至3月16日，經該行購入南首一手單位的首10名買家，可獲贈價值約5,000元的「兒童體藝課程禮券」，總值約5萬元。
嘉里建設(00683)發展的元朗朗天峰，首兩輪銷情熾熱，今日作第三輪銷售，以價單形式出售123伙，戶型涵蓋一房戶及兩房戶，折實價由328.01萬元起。
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