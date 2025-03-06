Belgravia Place 2期加推26戶 南首夥代理送禮吸客

新推單位戶型涵蓋一房至三房戶，實用面積299至518方呎，折實價499.32萬至901.35萬元，呎價約16,418至17,401元。恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，售價最低單位為第2座12樓11室，實用面積299方呎，一房連儲物室間隔，折實呎價約16,700元。