天水圍新盤7小時售罄

新地副董事總經理雷霆（左）早前表示，對YOHO WEST PARKSIDE銷情有信心。右為新地代理總經理胡致遠。

YOHO WEST PARKSIDE首輪價單賣119伙現人龍 踏入3月，多個新盤熱賣，刺激市場氣氛升溫。新鴻基地產( 00016 )天水圍輕鐵天榮站項目第2期YOHO WEST PARKSIDE，昨日首輪銷售，以價單形式出售119伙，售樓處外一度出現排隊買樓人龍，全數單位於7小時內售罄，為過去5日內第二個首輪沽清的樓盤。

該盤昨首度開售128伙，包括上述價單單位。銷售流程約下午3時開始，準買家陸續到達位於南昌站商場的售樓處，今輪劃分3個揀樓時段。A1組買家須購入最少兩伙但不多於4伙指定單位，A2組須購買最少一伙指定三房戶。據悉，兩節時段共售出約59伙，不少買家連購兩伙。中原指出，該行錄得「姊妹花」客人斥資約1,900萬元，連購3伙三房單位。

至於B組銷售時段，於傍晚約6時開始。該組別買家須即場抽籤，到場登記人數眾多，報到登記處外一度築起長達百米人龍，龍尾延伸至深旺道天橋下，截至晚上約9時半全數價單單位沽清。

項目即晚連環加推價單3號及4號，分別提供118伙及53伙，並落實周日次輪出售172伙。

買家心聲