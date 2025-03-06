簡訊一覽
●百度集團(09888)擬在市場「抽水」！公司宣布計劃發行以人民幣計值的優先票據，集資用於還債、支付利息及一般公司用途，惟未有透露擬集資的金額及利息成本。
●統一企業(00220)去年賺18.49億元（人民幣‧下同），按年升10.92%；毛利率按年升兩個百分點至32.5%；派末期息每股42.81分。
●信利國際(00732)2月綜合營業淨額約12.96億元，按年增加約13.5%；今年首兩個月累計之綜合營業淨額為23.46億元，按年減少15.6%。
●極兔速遞(01519)去年淨利潤一億美元，較2023年度蝕11億美元由虧轉盈；經調整淨利潤約兩億美元，勝市場預期。
●白花油(00239)預期，去年純利約為7,800萬元，較2023年度賺1.05億元有所減少。
●味千（中國）(00538)預期，去年將錄得虧損不超過4,000萬元（人民幣‧下同），較2023年度賺約1.81億元由盈轉虧，主因投資物業重估虧損及餐飲業務盈利下降。
●旭輝控股(00884)今年2月及首兩個月之合約銷售額分別約16.1億元人民幣及34.2億元人民幣，按年分別跌28.12%及42.61%。
●融創中國(01918)今年2月合約銷售額分別約18億元（人民幣‧下同），按年跌34.06%；首兩個月合約銷售額為86.4億元，按年升33.12%。
●金地商置(00535)今年2月及首兩個月之合約銷售額分別約8.3億元（人民幣‧下同）及14.56億元，按年分別跌25.62%及24.55%。
●青島啤酒(00168)於2月28日被富達於場內減持494.3萬股，每股均價約51.06元，持股量由6.15%降至5.4%。
●台灣鴻海科技公布，今年首兩個月營收按年升24.63%，至約1.09萬億元新台幣；單計2月營收5,513.83億元新台幣，按年升56.43%。
●TikTok母公司字節跳動據報計劃向美國員工回購股份邀約，每股作價189.9美元。若果成事，將會令公司估值超過3,150億美元，但集團暫時未有回應。
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