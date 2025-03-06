南韓設2700億基金 扶持半導體AI產業

全球多國力爭在人工智能（AI）競賽中成為贏家。南韓為扶持半導體及AI等先進產業發展，決定設立「尖端戰略產業基金」，為期5年，規模最多50萬億韓圜（近2,700億港元），同時爭取在年內啟動基金。

韓媒報道，南韓代理總統崔相穆敲定方案，旨在加強先進戰略產業的競爭力。基金扶持對象是構成先進戰略產業及國家戰略技術生態體系的各類企業，涉及產業包括晶片、電池、顯示器、生物、軍工、機械人、疫苗、氫能、未來汽車及AI等。

在此之前，美國半導體大廠、遭中國制裁封殺的美光科技（Micron）表示，已成功向客戶交付第六代10納米級動態隨機存取記憶體（DRAM）樣品，反超南韓的記憶體大廠三星及SK海力士，重奪技術領先地位。美光稱，該款產品是首次採用極紫外光（EUV）曝光技術的記憶體，未來更會將這種製程技術用於其他產品。

三星達加薪5.1%協議 另外，三星電子的工會表示，已表決通過與資方達成的加薪協議，加幅約為5.1%。除加薪外，三星亦會贈予積分給員工，以換取公司旗下產品，同時亦會向員工派股票。

美國總統特朗普早前表示，美國需要廢除上屆政府推動的《晶片法案》，欲將該法案預留的527億美元（約4,110億港元）補貼轉用於償還國債。他直斥法案成效不彰，資金運用如同石沉大海。他提議廢除此法案，並稱關稅威脅已足以驅使企業回流美國，例如台積電先前的投資承諾。