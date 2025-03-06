美庫存降油價仍軟 黃金受捧

美國原油庫存下跌，但無助大宗商品油價回升，主因石油輸出國組織及盟國（OPEC+）日前確認4月起逐步增產影響太深。作為中東地區油價基準的杜拜/阿曼原油（DME Oman）油價，曾在周二下潛至低於倫敦布蘭特期油價格，為去年底以來首次。

紐約期油和布蘭特期油昨日曾挫0.63%和0.24%，分別至每桶67.83美元和70.87美元。杜拜/阿曼原油曾挫3.67%至每桶70.32美元。交易員指，OPEC+增加供應計劃，以及美國對俄羅斯實施嚴厲制裁的立場可能發生變化，引發供應過剩的擔憂。

金價有望上試2955美元 美國石油協會（API）公布，截至2月28日的一周，美國原油庫存減少145.5萬桶，大幅多於市場原預期減少30萬桶，而前一周減少64萬桶，為連續第二周的庫存下降，終止連續5周的增加趨勢，當周汽油庫存減少120萬桶，蒸餾油庫存上升110萬桶。美國能源情報署（EIA）表示，隨着多間煉油設施關閉，以及市場對汽油、柴油等需求上升，預測燃油庫存明年將跌至2000年以來新低。

另一大宗商品黃金昨日受惠於美國關稅的不明朗而獲資金流入避險。紐約期金曾升0.39%至每安士2,932.09美元，現貨金亦曾升0.09%至2,920.56美元。Traders Union分析師Sholanke Dele表示，美國關稅和地緣政治問題，鞏固了黃金的避險需求，技術走勢上，現貨金不難突破2,920美元阻力，並有機會挑戰近期高位2,955美元。

韓FSC研開放比特幣ETF 至於有「數碼黃金」之稱的比特幣，已返回每枚8.8萬美元關口以上，並曾升7.06%至89,078美元。當中南韓消息指，當地的金融服務委員會（FSC）正在討論比特幣交易所買賣基金（ETF）落地的可能性，但暫未有最終決定。