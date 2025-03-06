Adidas季度虧損縮 大中華銷售增16%

德國運動品牌Adidas公布，截至去年底止一季收入按年增長23.96%至59.65億歐元；股東應佔虧損3,900萬歐元，較2023年同期虧損3.79億歐元顯著收窄，主因全球業務表現均有所改善。以固定匯率計，來自拉丁美洲的收入按年增長31.4%，而歐洲增長25%；至於大中華地區亦有16.1%的增長，較前一季8.9%的增速明顯加快。

Adidas上季毛利率回升至49.8%，按年增加5.2個百分點；錄得經營溢利5,700萬歐元，較2023年同期經營虧損3.77億歐元大幅改善。

今年收入料高單位數升 行政總裁古爾登表示，去年實現了雙位數的收入增長，比預期中好得多。從產品種類來看，鞋類引領了公司上季的增長，以固定匯率計銷售額大漲26%。

展望今年，Adidas預期撇除匯率因素後收入將會錄得高單位數增長，市場份額將進一步擴大；而且預期增長將會來自不同市場，其中，歐洲、日本及南韓的收入將會錄得高單位數增幅。該公司又預期，今年盈利會進一步好轉，隨着更多推廣投入刺激銷情，加上毛利率上升，料今年經營溢利增長到17億至18億歐元之間。

美國服裝品牌Abercrombie & Fitch（A&F）公布，截至2月1日止季度，收入按年增長9.08%至15.84億美元；同店銷售按年上升14%。公司上季純利1.87億美元，按年增長18.16%。

迪士尼傳裁員200人 另外，華特迪士尼據報將展開新一輪裁員，涉及約200名員工，主要來自迪士尼娛樂網絡及美國廣播公司（ABC）新聞。