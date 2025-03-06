美匯曾失守105關 創4個月最弱

美元避險角色正在減退，市場上漸多分析相信，美國總統特朗普的關稅政策或會損害美國經濟。衡量美元兌6種主要貨幣的美匯指數昨日下跌，一度跌穿105關口，為去年11月以來首次，低見104.85。如進一步跌至103水平，將抹去2024年11月特朗普當選總統以來的累計升幅。

德債務改革 歐元升穿1.07 其他主要貨幣相對做好，尤其歐元兌美元昨日最多曾升達1.43%，高見1.0779，是自去年11月以來首次升破1.07水平。此次歐元上漲亦疊加了德國即將組建的新政府同意設立5,000億歐元基礎設施基金，並對債務規則進行全面改革，以促進軍費開支和經濟增長。

歐洲主要股市昨日集體高開，德國DAX 30指數漲幅擴大至3.8%，英國富時100指數漲0.5%，法國CAC 40指數漲1.42%。德國10年期國債孳息率大漲27點子至2.754厘，為2023年以來新高。澳洲聯邦銀行（CBA）的分析認為，如果債務上限得到大幅調整，歐元可能進一步轉強，而任何額外的財政支出計劃都將增強市場對歐洲經濟增長的信心。

亞洲方面，主要貨幣日圓兌每美元在149水平整固，曾報149.43。日經平均指數昨日收升87點至37,418點。日本央行副行長內田真一表示，如果經濟展望得以實現，特別是2%的通脹預期持續，央行將相應地繼續提高政策利率。不過，分析員認為，高利率會提振日圓匯價，對出口導向的日本企業不利，在目前美元弱勢之下，本月再度加息的機會大減。

澳洲去季GDP增1.3%符預期 台灣加權指數昨日升275點或1.22%，日前宣布加碼投資美國的台積電終止3連跌，昨日股價反彈2%，收報1,020元新台幣。

澳洲ASX 200指數昨日最低曾跌至8,096點的逾兩個月低位，全日跌0.7%至8,141點。澳洲去年第四季國內生產總值（GDP）按年增長1.3%，符預期，也高於前值的0.8%，人均GDP去年第四季度小幅增長0.1%，結束了連續7個季度的下滑，主要歸因於人口增速放緩。

鄰國新西蘭，其股指NZX 50指數昨跌0.4%。消息指，原定2028年3月底卸任新西蘭央行行長的奧爾宣布結束7年任期，將休假至3月底離任；副行長霍克斯比將擔任代理行長，直至3月底或當局委任繼任人為止。