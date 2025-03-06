美關稅敲響滯脹警號

穆迪估聯儲掉頭加息 道指早段升259 自美國總統特朗普上台後，一系列的政策令市場開始對經濟前景產生質疑。穆迪首席經濟學家Mark Zandi警告，特朗普的關稅及限制移民政策，恐怕會導致經濟陷入滯脹（即經濟停止增長甚至倒退，而物價持續上升），而聯儲局為了壓抑通脹，可能要跟上世紀80年代那樣大幅加息。事實上，此前多項經濟指標亦顯示，美國經濟衰退的機會大增，而金融市場亦對此發出警號。

美長短債息再現倒掛 作為美國經濟衰退的前瞻指標──3個月與10年期美國國債孳息率息差，於上月底再次出現倒掛現象，即3個月債息低於10年期債息，是繼去年12月中旬以來再次陷於倒掛。值得留意的是，儘管多數媒體會用兩年期與10年期息差作為指標，但在包括紐約聯儲銀行、全國經濟研究所（NBER）的多數研究論文中，仍採用3個月與10年期國債息差作為官方參考指標。

另外，最近公布的美國消費信心、ISM製造業採購經理指數（PMI）均不同程度地反映出消費者及企業信心下降，經濟有衰退風險。周三公布俗稱「小非農」的2月ADP私人就業職位增長7.7萬個，少過預期；而ISM服務業PMI則報53.5，勝預期。

美股3大指數周三早段向好，道指曾升259點，報42,780點；標指升28點，報5,806點；納指升97點，報18,383點，及後反覆。

或犧牲經濟壓抑通脹 Zandi坦言︰「從大方向看來，這就是滯脹，通脹升溫和經濟增長放緩是關稅政策和移民政策造成的結果。」他又引述歷史稱，1980年代初時任聯儲局主席沃爾克（Paul Volcker）為壓抑通脹，決定大幅加息，是導致經濟衰退的原因之一。如果出現滯脹，聯儲局寧願犧牲經濟也要止住通脹。

這種「先解決通脹、再讓經濟恢復」的做法，在上世紀末確實幫助了美國經濟走出困境，其背後邏輯是基於佛利民提倡的新興古典主義經濟學。而在最近的例子，則有阿根廷總統米萊（他本人是奧地利學派經濟學家，與古典經濟學派一脈相承）領導國家成功走出長期惡性通脹，經濟重回正軌。

不過，目前全球央行官員大多信奉另一套學說──新興凱恩斯主義，包括前聯儲局主席伯南克、耶倫、前歐洲央行行長德拉吉、日本央行行長植田和男等，都是此學派的信奉者，而最具代表性的人物是曾任聯儲局副主席、以色列央行行長、世界銀行首席經濟學家、國際貨幣基金組織（IMF）第一副總裁的費希爾（Stanley Fischer）。新興凱恩斯主義一般偏向「先救經濟」，不斷「印錢」的量化寬鬆（QE）、負利率都是常用手段。

至於現屆聯儲局主席鮑威爾，雖是投資銀行家出身，但其學術背景卻是法律專業，並非經濟學者，與過去的沃爾克、伯南克等本身是經濟學家擔任聯儲局主席截然不同。鮑威爾在回應傳媒提問時經常給出模稜兩可的答案，在此前應對通脹問題上也反應過慢，太遲加息。因此，當滯脹重臨美國之時，聯儲局如何應付仍充滿變數。

道指今年以來走勢