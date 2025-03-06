美團加強攻AI食雜零售海外
中國的人工智能（AI）大型語言模型DeepSeek今年起強勢崛起，昨日中央明確表示要因地制宜發展新質生產力，推動新興產業發展，以及培育6G等未來產業，並要實施科教興國戰略，加快建設戰略人才力量。
各大內地科企積極推進AI發展進程。內媒報道，美團(03690)創始人王興於上月曾召開總監級別以上的內部溝通會，提出集團要在第二個10年更為關注科技、食雜零售、國際化3個新方向。
科技方面，集團希望抓住AI機遇，建設大規模、全品類、有縱深且生態健康的本地商業系統。此外，美團外賣海外版Keeta在沙特正在擴張，並考慮進入科威特及阿聯酋、日韓、北非及拉美等市場。
騰訊雲數智人接入DeepSeek
另邊廂，騰訊控股(00700)旗下騰訊雲智能數智人宣布全面接入DeepSeek大模型，借助DeepSeek大模型的語義理解和意圖識別能力，提升數智人在交互及播報等場景中的用戶體驗，用戶毋須開發，即可以讓DeepSeek「開口說話」；同時借助平台內置的聯網能力，數智人也可結合全網的實時訊息，輸出更精準回覆。
另聯想集團(00992)執行副總裁兼中國區總裁劉軍在世界流動通訊大會上表示，DeepSeek的橫空出世加快了聯想「全棧AI」戰略的落地速度。他指在2017年，聯想為此進行充分準備，歷時7年形成「全棧AI」的戰略布局，包括AI終端、AI基礎設施和AI解決方案與服務。
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