美團加強攻AI食雜零售海外

中國的人工智能（AI）大型語言模型DeepSeek今年起強勢崛起，昨日中央明確表示要因地制宜發展新質生產力，推動新興產業發展，以及培育6G等未來產業，並要實施科教興國戰略，加快建設戰略人才力量。

科技方面，集團希望抓住AI機遇，建設大規模、全品類、有縱深且生態健康的本地商業系統。此外，美團外賣海外版Keeta在沙特正在擴張，並考慮進入科威特及阿聯酋、日韓、北非及拉美等市場。