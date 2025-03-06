華為新款問界M9本月上市

內地當局昨日表明要振興消費之際，車企和手機製造商也密集推出新款車型迎接以舊換新。華為常務董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東稱，「問界M9」2025款本月上市，另「問界M8」將於下月上市，王牌車型將接踵而來。

中信里昂提及，吉汽近期股價回調是因短期市場啤打系數下降和比亞迪配股影響，又相信吉汽短期無融資壓力，增長催化因素仍然完好。此外，該行指雖然集團於俄羅斯市場面臨銷量和盈利能力下跌，但其他地區的電動車銷量和盈利增長可抵銷相關影響。

傳吉汽母企獲銀團貸款 至於大華繼顯的報告新增吉汽為「確信買入」名單，目標價看27元。市傳吉汽母企浙江吉利控股最新獲得一筆24億歐元的3年期銀團貸款，為2018年收購富豪汽車股權的貸款進行再融資。

轉看內地手機銷情，華為Mate 70 Pro優享版今日早上10時08分開售，售價6,199元人民幣起，可獲補貼最多15%，料3月17日前完成發貨。

招商證券予內地車股目標價