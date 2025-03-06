產經

華為新款問界M9本月上市

華為連續兩個月有新車上市，本月先推2025款問界M9。 華為連續兩個月有新車上市，本月先推2025款問界M9。
華為連續兩個月有新車上市，本月先推2025款問界M9。
內地當局昨日表明要振興消費之際，車企和手機製造商也密集推出新款車型迎接以舊換新。華為常務董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東稱，「問界M9」2025款本月上市，另「問界M8」將於下月上市，王牌車型將接踵而來。
招商證券嗌買內地車股
招商證券國際發表研究報告，指內地電動車行業維持看好推薦小鵬汽車(09868)及其美股、吉利汽車(00175)及比亞迪股份(01211)，認為3家公司的智能化發展及銷量亮麗，加上受惠國家補貼政策，經營彈性相對大，增長前景能見度較高，全部予「增持」評級。
芸芸「造車新勢力」品牌中，該行國際維持小鵬及理想汽車(02015)及其美股的盈利預測不變，目標價分別上調至110元及154元。汽車零部件產業方面，該行推薦敏實集團(00425)及福耀玻璃(03606)，認為前者進軍人形機械人市場推動估值修復，後者則擁有較高行業壁壘及強勁定價能力，同樣予「增持」評級，目標價為34元及73元。
中信里昂提及，吉汽近期股價回調是因短期市場啤打系數下降和比亞迪配股影響，又相信吉汽短期無融資壓力，增長催化因素仍然完好。此外，該行指雖然集團於俄羅斯市場面臨銷量和盈利能力下跌，但其他地區的電動車銷量和盈利增長可抵銷相關影響。
傳吉汽母企獲銀團貸款
至於大華繼顯的報告新增吉汽為「確信買入」名單，目標價看27元。市傳吉汽母企浙江吉利控股最新獲得一筆24億歐元的3年期銀團貸款，為2018年收購富豪汽車股權的貸款進行再融資。
轉看內地手機銷情，華為Mate 70 Pro優享版今日早上10時08分開售，售價6,199元人民幣起，可獲補貼最多15%，料3月17日前完成發貨。
招商證券予內地車股目標價招商證券予內地車股目標價
招商證券予內地車股目標價
「東網Money18」fb專頁：有討論、有分析，齊來FUN享，贏盡●你Like
Money18更多 即時港股指數資訊
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者