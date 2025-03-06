去年全球股息13.6萬億新高

資產管理巨頭駿利亨德森發表報告指，去年全球股息派發升至破紀錄的1.75萬億美元（約13.65萬億港元），實質增長6.6%。其中，日本股息增幅位居全球前列，按年上升15.5%，達860億美元的紀錄新高。94%的日本企業期內增加或維持股息金額，遠高於全球平均水平，並以豐田和本田汽車對股息增長貢獻最大。

以行業角度分析，去年近一半股息增長來自金融業，特別是來自銀行，股息實質增長12.5%。此外，受Meta等「美股七雄」派息上升推動，媒體行業的股息也實現良好增長，有翻倍升幅。最疲弱的行業則是採礦業和運輸業，派息按年減少260億美元。駿利亨德森預期，未來一年全球整體股息將增長5%，帶動總派息達1.83萬億美元新高。