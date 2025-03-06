港2月PMI收縮 跌幅8個月最甘

香港經濟仍然陰霾未消。標普全球香港2月份採購經理指數（PMI）經季節調整後僅為49，低於1月的51，並跌穿被視為盛衰分界線的50水平，顯示營商環境自去年9月以來首次轉差，跌幅也是8個月以來最顯著。

營商環境轉差 企業裁員 標普全球市場財智經濟研究部副總監潘婧怡表示，最新PMI報告反映營商環境於今年開年後轉差。隨着本地和出口需求下滑，經營活動在連升4個月後倒跌；新訂單指數和產出預期指數等前瞻性指標也暗示，業務營運將於未來數月更加縮減。潘續指，整體商業信心滑落至一年半最低，這需要更大力度的政策支持，才能提振進一步低迷的悲觀情緒；營商氣氛偏軟，不但令企業裁員、減購投入品，還在過去數月擠壓加價空間，以致盈利下降。

報告顯示，營商活動5個月以來首次縮減，走勢與新增訂單相符。受訪業者透露，經濟環境低迷，加上商品與服務價格攀升，打擊2月需求，當中還包括來自中國內地和海外的出口業務，而後者更因市場憂慮美國關稅而受影響。整體而言，2月以製造業的新訂單和產量跌幅最大。

不過，接單減少，緩解了產能壓力，所以即使在過去3個月內，企業已兩度減低人力，卻仍能連續兩個月處理積壓業務。報告又提到，企業在2月裁減員工，部分原因在於憂慮經營前景。由於擔心競爭加劇、成本上漲，以及美國政策不明朗，因此整體悲觀情緒升溫至一年半最高。

此外，2月數據同時反映企業減持庫存。至於投入品庫存的去化速度，亦見2023年7月以來最快。隨着成本上漲，香港私營企業於是調高銷售價格，為3個月以來首次，但由於新訂單下滑，故加幅溫和。

樓市供應過剩未積極解決 香港經濟景氣未脫弱勢，樓市下行是原因之一。標普另一份評香港樓市的報告指出，香港樓市供應過剩，是導致住宅、商業和零售3個細分領域下滑的主線，並認為香港政府並未積極解決住宅供應過剩問題。

該機構又提到，小型和中型銀行更多地涉足小型房地產公司、槓桿率過高或大量涉足非優質房地產的開發商，影響或較大；另料今年將有超過300萬方呎的全新甲級辦公空間竣工，乃2008年以來新高；香港零售業主得減租留客，以免對經常性現金流造成更大的損害。