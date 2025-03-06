長和賣產有驚喜 股價飆21%
市值單日進帳323億 券商估派逾25元特息
長和(00001)因持有巴拿馬運河兩端兩個港口突然成為中美磨心，不料周二晚間宣布不僅是此熨手山芋，連中港以外所有港口業務也準備賣給美資全球最大基金公司貝萊德等財團，距離美國國務卿魯比奧訪問巴拿馬「講數」僅一個月。由於長和估計交易套現約1,482億元，與周二收市公司市值相若，券商星展甚至估計每股會派特別息逾25元。交易消息刺激長和股價昨飆21.86%，收報47.1元，為19個月新高，升幅為2015年長和世紀重組後最勁，單日市值進帳323億元。
集團對上一次最大賣產是2020年11月宣布出售歐洲多國通訊發射塔（折合逾900億元），但作價未及當時市值一半，相比之下，今次交易「驚喜」確實很大。
問題是當年長和短暫升一浸後，就算有回購股份，股價仍輾轉向下。瑞銀指，事緣當時大部分現金收益都用來減債，用於回購的僅12億元。然而，這次交易的現金收益可能使長和轉為淨現金公司，為投資其他業務、回購股票等提供充足的靈活性，但股價上漲潛力仍取決於回饋股東力度，正等待管理層解畫。
港口一併售具協同效益
然而，為何甩掉巴拿馬港口業務的同時，要將中港以外的港口業務一併出售？尤其是墨西哥、東南亞與巴基斯坦消費暢旺下，港口部門吞吐量去年上半年反彈7%，且經營溢利率遠勝零售和電訊，僅次於基建。
Pagoda智庫共同創始人及經濟研究總監徐家健分析指，「點知特朗普會唔會有一日盯上其他港口，施壓其他國家？不如一次過賣晒，整個網絡打包可能更有協同效益……這宗買賣最厲害是出手果斷釋放公司價值，萬一日後被迫甩手，拖得愈久愈要減價。」也許以貝萊德等的實力，這次從長和系接貨未必會步中環中心買家的後塵，但隨着貿易保護主義日漸盛行，貿易量增長難免不如過去旺盛。
貝萊德傳早靠攏特朗普
市傳交易只是談了幾周，貝萊德的迅速鎖定讓特朗普可在發表國會演說時領功，連同今年較早前淡化氣候變化、撤銷多元目標等，這家美資金融巨頭全力向特朗普政府靠攏。
消息指，貝萊德行政總裁芬克（Larry Fink）已向特朗普靠攏好幾年，近日向他稟告公司有意洽購長和的巴拿馬港口，好讓美國不用動武奪取。由於長和在歐洲7國經營13個港口、中東5國經營12個港口，貝萊德這次出手，也配合了美國前年拋出的「印度—中東—歐洲經濟走廊」（IMEC）。
可見，沒有芬克能直通特朗普之便，這宗大交易難以鎖定，也說明今次交易，恍如特朗普再一次與香港富豪交手。長和今次是否「賣得快，好世界」，就要做事後孔明，但在世界地緣政治風險及經濟前景不明朗的狀況所造就的「現金為王」時代，長和這次交易決定，似乎與旗下投資旗艦巴郡手頭現金破紀錄的「股神」巴菲特目光一致。
被指能鬆一口氣的巴拿馬總統穆里諾則稱會審視交易，之前開始的審計工作會繼續。徐家健相信，美元地位逐漸下降是大趨勢，特朗普亦難改變，不怕極力施壓他國謀取利益。
人人做記者
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