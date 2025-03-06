長和賣產有驚喜 股價飆21%

集團對上一次最大賣產是2020年11月宣布出售歐洲多國通訊發射塔（折合逾900億元），但作價未及當時市值一半，相比之下，今次交易「驚喜」確實很大。

問題是當年長和短暫升一浸後，就算有回購股份，股價仍輾轉向下。瑞銀指，事緣當時大部分現金收益都用來減債，用於回購的僅12億元。然而，這次交易的現金收益可能使長和轉為淨現金公司，為投資其他業務、回購股票等提供充足的靈活性，但股價上漲潛力仍取決於回饋股東力度，正等待管理層解畫。

港口一併售具協同效益 然而，為何甩掉巴拿馬港口業務的同時，要將中港以外的港口業務一併出售？尤其是墨西哥、東南亞與巴基斯坦消費暢旺下，港口部門吞吐量去年上半年反彈7%，且經營溢利率遠勝零售和電訊，僅次於基建。

Pagoda智庫共同創始人及經濟研究總監徐家健分析指，「點知特朗普會唔會有一日盯上其他港口，施壓其他國家？不如一次過賣晒，整個網絡打包可能更有協同效益……這宗買賣最厲害是出手果斷釋放公司價值，萬一日後被迫甩手，拖得愈久愈要減價。」也許以貝萊德等的實力，這次從長和系接貨未必會步中環中心買家的後塵，但隨着貿易保護主義日漸盛行，貿易量增長難免不如過去旺盛。

貝萊德傳早靠攏特朗普 市傳交易只是談了幾周，貝萊德的迅速鎖定讓特朗普可在發表國會演說時領功，連同今年較早前淡化氣候變化、撤銷多元目標等，這家美資金融巨頭全力向特朗普政府靠攏。

消息指，貝萊德行政總裁芬克（Larry Fink）已向特朗普靠攏好幾年，近日向他稟告公司有意洽購長和的巴拿馬港口，好讓美國不用動武奪取。由於長和在歐洲7國經營13個港口、中東5國經營12個港口，貝萊德這次出手，也配合了美國前年拋出的「印度—中東—歐洲經濟走廊」（IMEC）。

可見，沒有芬克能直通特朗普之便，這宗大交易難以鎖定，也說明今次交易，恍如特朗普再一次與香港富豪交手。長和今次是否「賣得快，好世界」，就要做事後孔明，但在世界地緣政治風險及經濟前景不明朗的狀況所造就的「現金為王」時代，長和這次交易決定，似乎與旗下投資旗艦巴郡手頭現金破紀錄的「股神」巴菲特目光一致。

被指能鬆一口氣的巴拿馬總統穆里諾則稱會審視交易，之前開始的審計工作會繼續。徐家健相信，美元地位逐漸下降是大趨勢，特朗普亦難改變，不怕極力施壓他國謀取利益。

投行評論長和出售港口資產交易