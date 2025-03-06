MPF上月人均賺$6756

部分強積金基金回報表現

隨着DeepSeek的出現帶動中港股市價值重估，強積金顧問機構GUM數據顯示，上月香港股票基金（追蹤指數）、香港股票基金和大中華股票基金回報問鼎三甲之列，分別上升13.4%、11.5%和7.6%，反之美國股票基金回報最差，下跌2.7%。總括而言，2月每位打工仔強積金人均賺6,756元，而今年首兩個月人均賺約11,000元。

按固定收益基金表現計，表現最好的是亞洲債券基金與環球債券基金，分別升1.7%和1.3%，主要受惠於環球利率繼續向下及地緣政治局勢不穩，令資金對較多元化的亞洲債券及環球債券需求增加。另一方面，受人民幣轉弱影響，表現最差的是人民幣債券基金，微跌0.1%。

專家憂市況波動加劇 GUM常務董事陳銳隆稱，DeepSeek令市場重新審視中國科技類公司自給自足的能力。另邊廂，美國消費數據疲弱令市場憂慮經濟增長放緩，拖累估值較高的美股下挫。他又認為，特朗普上任只有兩個月，隨即在外交與內政領域連番出擊、密集布局，預期其迅捷的行動會繼續加劇市場波動。