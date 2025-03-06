恒指越兩萬三 宜聚焦內需股

港股昨日做好，恒生指數收市勁升652點或2.84%，重上23,000點關，南下「北水」轉淨流入83.69億元，但全日成交再縮減4.02%至2,587.5億元。交銀國際表示，市場關注中國重要會議的政策預期兌現情況，資金可能會流向內需及政策支持力度較大板塊。

恒指昨日高開258點後，早段升幅一度收窄至148點，其後升幅逐漸擴大，高見23,636點，揚694點，最終收市報23,594點。國企指數升262點或3.14%，收報8,630點；科技指數漲222點或4.02%，收報5,757點。

論板塊，花旗繼續建議「超配」互聯網、科技及與旅遊相關的交通股。他續指，中國的科技巨頭估值與「美股七雄」相比並不昂貴，市盈率和市帳率折讓分別高達41%及72%，A股和H股主要指數對比歷史平均水平亦不高昂。

半導體產業鏈獲看好 交銀國際提到，外圍波動加劇，市場觀望情緒升溫，認為投資者可以把握科技增長板塊，並適度增持「紅利資產」，看好港股AI及科網板塊，特別是具技術積累、商業化能力的龍頭企業及半導體產業鏈。同時建議以高股息板塊作為防禦性底倉，重點關注電力公用事業、電訊商、銀行等現金流穩定、具吸引股息率的板塊。