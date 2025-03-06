產經

恒指越兩萬三 宜聚焦內需股

港股昨日勁升，北水轉淨流入超過83億元。（中新社圖片） 港股昨日勁升，北水轉淨流入超過83億元。（中新社圖片）
港股昨日勁升，北水轉淨流入超過83億元。（中新社圖片）
港股昨日做好，恒生指數收市勁升652點或2.84%，重上23,000點關，南下「北水」轉淨流入83.69億元，但全日成交再縮減4.02%至2,587.5億元。交銀國際表示，市場關注中國重要會議的政策預期兌現情況，資金可能會流向內需及政策支持力度較大板塊。
恒指昨日高開258點後，早段升幅一度收窄至148點，其後升幅逐漸擴大，高見23,636點，揚694點，最終收市報23,594點。國企指數升262點或3.14%，收報8,630點；科技指數漲222點或4.02%，收報5,757點。
小米京東健康飆逾7%
全日只有5隻藍籌下跌，創科實業(00669)表現最差，跌3.74%。內房股落後大市，華潤置地(01109)跌0.76%；中國海外發展(00688)微跌0.27%；龍湖集團(00960)平收。
大型科技股是升市「火車頭」，小米集團(01810)及京東健康(06618)齊飆超過7%，美團(03690)揚6.39%；攜程集團(09961)及京東集團(09618)均漲逾3%；騰訊控股(00700)及阿里巴巴(09988)分別升2.95%及1.64%。
中央將支持人工智能（AI）相關發展，中芯國際(00981)急升6.59%，華虹半導體(01347)揚7.39%。
中央政府工作報告列舉今年多項經濟發展目標，花旗集團中國股票策略師劉顯達評論︰「消費重返最優先事項」，把安踏體育(02020)加入首選股名單，跟騰訊、ASMPT(00522)、攜程、比亞迪股份(01211)及海爾智家(06690)等並列。
論板塊，花旗繼續建議「超配」互聯網、科技及與旅遊相關的交通股。他續指，中國的科技巨頭估值與「美股七雄」相比並不昂貴，市盈率和市帳率折讓分別高達41%及72%，A股和H股主要指數對比歷史平均水平亦不高昂。
半導體產業鏈獲看好
交銀國際提到，外圍波動加劇，市場觀望情緒升溫，認為投資者可以把握科技增長板塊，並適度增持「紅利資產」，看好港股AI及科網板塊，特別是具技術積累、商業化能力的龍頭企業及半導體產業鏈。同時建議以高股息板塊作為防禦性底倉，重點關注電力公用事業、電訊商、銀行等現金流穩定、具吸引股息率的板塊。
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